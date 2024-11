En mi búsqueda de una solución para ver los vídeos de Prime Video en Linux a máxima calidad, una de las respuestas que encontré fue en Reddit: «piratéalo». Y es cierto: si quieres ver Prime Video a algo más que 480p en Linux, vas a tener que hacerlo de cualquier manera, menos de la oficial. Por otra parte, desde hace tiempo, como el resto de plataformas de vídeo en streaming, ponen anuncios. ¿Puedo evitarlo? No si no pagas, pero sí se puede hacer algo.

La cuestión queda de la siguiente manera: las plataformas de vídeo en streaming, como Prime Video, no generan beneficios por sí mismas, por lo que han decidido que por el mismo precio van a poner publicidad y cobrarle a las empresas que se anuncien. Aunque los colocan por el medio, tanto a Amazon como a anunciantes les importa un pimiento cuándo se vean los anuncios; lo que quieren es que se emitan. Esa indiferencia es la que podemos aprovechar para ver una película entera sin que nos provoquen un «videus interruptus». Más o menos.

Prime Video sin anuncios y sin pagar más

El truco, que funciona en el momento de publicar este artículo, quedaría así:

Iniciamos una película, y da lo mismo si es en el navegador web o en aplicación. Como veis en la siguiente imagen, hay un punto en la línea de tiempo diferente que indica cuándo aparecerán los anuncios.

Si no queremos hacer nada raro, podemos ver la película directamente, pero nos provocarán aquello que yo he llamado «videus interruptus», es decir, una pequeña interrupción en el vídeo. Por lo general no pasa de 20-30 segundos, y en una película como la de este ejemplo, que dura más de 2 horas, sólo aparecen una vez. Pero si no queremos hacer nada, este artículo está de más. Por lo tanto, vamos a hacer algo.

Adelantamos hasta esa posición. Si estamos usando un navegador web, también podemos hacer clic detrás de ese punto. Los anuncios aparecerán.

Cuando finalicen, hay que poner la película o capítulo desde el principio, y la línea de tiempo pasará a ser así:

¿Dónde están los anuncios? Ya no están. Ya los hemos visto y no se van a mostrar más de una vez. Ahora, cuando el vídeo llegue al punto en donde estaban los anuncios, lo que veremos dependerá de dónde estemos visualizando el vídeo. En el navegador suele hacer como que carga y en aplicaciones puede que se vea a pantalla completa una imagen de Prime Video. ¿Cuenta esto como «videus interruptus»? Bueno, yo creo que no, puesto que sólo dura unas décimas de segundo. Si se ve en el navegador, sentiremos como que ha habido un microcorte y ha tenido que volver a cargar, pero es muy rápido.

El sentido de todo esto

«¿Y qué sentido tiene esto si me voy a tragar los anuncios igual?«, os estaréis preguntando. La respuesta nos la pueden dar Alejandro Sanz o Risto Mejide: «no es lo mismo arte que hartar» o «no es lo mismo conducir que conducir». Hay cosas que parecen ser exactamente lo mismo, pero no lo son.

Lo primero, no estamos haciendo nada en contra del servicio. Lo segundo, controlamos cuándo nos va a interrumpir la publicidad, que es antes de ver el vídeo. Podemos prestarle más o menos atención, pero los anuncios se ponen, no nos molestan y todos contentos.

Cabe destacar que esto funciona ahora, y no se sabe si Amazon intentará arreglarlo para que los anuncios se pongan cuando ellos quieran. Por otra parte, no estoy suscrito a ningún otro servicio — y a Prime Video lo estoy porque viene incluido en Amazon Prime –, por lo que no sé si este truco vale en Netflix, Disney+ y el resto de opciones. Cierto es que un bloqueador de anuncios bueno puede eliminarlos del todo, pero eso no sería lícito, ni es posible en los navegadores que han adoptado el Manifest v3 ni vale para las aplicaciones.

Con este truco, los anuncios no nos molestarán