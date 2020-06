Escuelas Linux 6.9: nuevo lanzamiento de la distro para educación

Casi un mes más tarde de que comenzara el desarrollo, la distro Escuelas Linux 6.9 ya está aquí. Una distribución especialmente diseñada para entornos educativos. En esta nueva versión hay algunos grandes cambios y novedades interesantes que harán más fácil la vida del estudiante y de los educadores, tanto de edades pre-escolares, como en los colegios de educación primaria, y en institutos (enseñanza secundaria/superior).

Esta nueva versión llega con novedades en las que ha repercutido la situación por la pandemia, y no me estoy refiriendo a su desarrollo. Sino que se han tenido en cuenta nuevas necesidades como la enseñanza online o a distancia, incluyendo la app de videoconferencia Zoom. Así no tendrás que ejecutar comandos para descargar e instalar el cliente de Zoom, sino que ya viene por defecto.

Pero esa no es la única novedad, también se han corregido algunos bugs, así como se han actualizado multitud de sus paquetes a una versión más actual. Es el caso del entorno de escritorio Moksha (de Bodhi) en el que se basa Escuelas Linux 6.9. Ahora lega con la versión Moksha 0.3.1 (update 20200501).

Otras apps preinstaladas también fueron actualizadas en Escuelas Linux 6.9, como es el caso de:

Inkscape 1.0

Blender 2.82 (para 64-bit), aunque también encontrarás la versión Blender 2.79 (para 32-bit) en función de la ISO que descargues.

LibreOffice 6.4.4

OnlyOffice 5.5

Y muchos otros paquetes de dibujo, ofimática, multimedia, etc. Para que no te falte detalle.

Entre los problemas corregidos se encuentran algunos que había con Audacity y OpenShot…

Si no quieres leer más palabras y te interesa probar desde ya este distro, puedes descargar gratuitamente Escuelas Linux 6.9 desde la web oficial del proyecto, tanto la versión para máquinas de 32-bit y de 64-bit. Ambas disponibles en inglés y español. Y si ya disponías de una versión anterior de Escuelas Linux, como la 6.8, puedes actualizar para contar con todas las novedades desde ya.