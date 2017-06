Los, están de enhorabuena. Escuelas Linux 5.4 ya está disponible de forma oficial y trae novedades importantes. Escuelas Linux 5.4 es uy además es una distribución con sabor español. Esta distribución se ha denominado a si misma como "Get it Right", que sería algo así como bien hecha o hecha de forma correcta. Esto lo hacen porque es una de las distribuciones con más cambios con respecto a la versión anterior. Escuelas Linux 5.4Por ejemplo, tenemos Firefox en su version 54, Chrome en su versión 59, LibreOffice en la versión 5.3.3 y el navegador Vivaldi en la versión 1.10, Geogebra en su versión 5.0.366. Además, se ha actualizado el Adobe Flash y se ha modificado por completo su manual de instrucciones. Además,, evitando así los cuelgues. También se ha suprimido Skype, debido a que Microsoft descontinuará la versión oficial pronto y las versiones no oficiales aún están muy verdes. Finalmente se han corregido bugs de versiones anteriores, se ha puesto la fecha de internet como fecha por defecto y se han mejorado los ajustes en redes compartidas y grupos de trabajo. Escuelas Linux 5.4y como su propio nombre indica, está pensada para su uso en escuelas. De esta forma, se puede configurar en poco tiempo un ordenador para estudiantes y adaptarse en colegios donde no se quiera o no se pueda instalar Windows. Escuelas Linux tiene todo lo necesario para estudiar, con una suite de ofimática (LibreOffice), navegadores de Internet, programas educativos... Además de herramientas administrativas para el personal docente. Si lo quieres descargar, lo puedes hacer gratis desde sourceforge . Recuerda que, sino que también se puede instalar en un ordenador personal sin ningún problema.