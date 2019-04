Escala Fraccional experimental: así se activa en Ubuntu 19.04

Hasta ahora, al conectar un ordenador con Ubuntu a un monitor HiDPI teníamos que elegir mostrar las imágenes en valores enteros, es decir, al 100%, al 200%, etc. Esto ha cambiado, en parte, con el lanzamiento de Ubuntu 19.04 Disco Dingo y GNOME 3.32. Y es que una de las novedades que han llegado junto a la última versión de Ubuntu es lo que se conoce comoo Fractional Scaling, lo que mejorará mucho lo que se muestra al conectar nuestros ordenadores a monitores HiDPI.

Como podemos deducir por la palabra “fraccinoal”, ahora podemos dividir en fracciones la ampliación de las imágenes de nuestro Ubuntu cuando lo conectamos a un monitor externo. A cuánto dependerá del ordenador que estemos usando, existiendo posibilidad de 100%, 125%, 150%, 175% y 200% en un portátil con pantalla Full HD y quedándose al 150% en ordenadores con menor resolución. En un principio, la función está en fase experimental y solo debería estarlo en sesiones Wayland, pero Marco Trevisan ha descubierto cómo activarla también en sesiones X11.

Comandos para activar la Escala Fraccional

Hay que tener en cuenta que esta función está en fase experimental, lo que significa que ni siquiera debemos usarla para probar si queremos asegurarnos de que todo funciona correctamente. Si fuera más seguro, la opción se podría activar de una manera más sencilla. Los comandos para activar la Escala Fraccional son:

Para Wayland:

gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['scale-monitor-framebuffer']"

Para X11

gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['x11-randr-fractional-scaling']"

Si queremos devolver los ajustes a su estado original, lo haremos con este comando:

gsettings reset org.gnome.mutter experimental-features

Podremos acceder a las opciones recién activadas, que podéis ver en la imagen anterior, desde Configuración/Dispositivos/Monitores, tanto en Wayland como en X11. Personalmente, como no me hace falta, me gusta tenerlo todo perfecto y se trata de algo en fase experimental, yo he vuelto a dejarlo como venía al instalar de cero. ¿Y tú?