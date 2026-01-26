Leyendo por la blogosfera, me he topado con un artículo que habla de Ubuntu como puerta de entrada a Linux. En el mismo artículo también se explican las razones por las que mucha gente no se queda en un sistema del kernel, y exponen sus razones. Entre ellas, temas de controladores y software profesional. A mí me ha conectado con mi pasado y presente, y creo que sí es cierto que parte del problema de la cuota de mercado de Linux puede ser el mismísimo Ubuntu.

Hace un par de décadas, sólo unos pocos conocíamos Linux o habíamos oído hablar de eso. Ya había bastantes opciones para elegir, pero entre las más populares estaba Mandrake (ahora OpenMandriva, tras su paso por Mandriva) y empezaba a sonar con fuerza Ubuntu. Yo, que sólo quería algo a nivel usuario (navegar, chatear, películas…) estaba cansado de lo lento que iba XP, y me pasé a Ubuntu. Instalar programas era un poco complicado, pero fácil de acostumbrarse: con un gestor de paquetes o el terminal. Yo encontraba todo lo que necesitaba, o en su defecto, una alternativa.

Ubuntu, sus cambios y sus restricciones

Ya en la actualidad, Linux se conoce algo más, y hay más gente que decide darle una oportunidad. Lo más popular es, sin lugar a dudas, el Ubuntu que estamos tratando aquí, y claro, suele ser la opción elegida para empezar. Instalar el sistema operativo es coser y cantar, y yo diría que en un equipo medio se consigue en menos de media hora. Los problemas empiezan después.

La tienda de software de Ubuntu es una Snap Store con soporte para paquetes nativos (DEB). Allí podemos encontrar mucho, pero también falta mucho. Si alguien busca Chrome, navegador con una alta cuota de mercado, no lo encontrará allí. Lo más parecido que ofrece es Chromium, que no es lo mismo. Brave, lo que yo recomendaría, sí está, pero la mayoría quiere el Chrome de Google y no conseguirlo de manera sencilla es algo que empieza a doler.

Esto se solucionaría en parte si Canonical no fuera dueña y señora de los paquetes snaps, y estuviera en cierta guerra con los flatpak. No es una restricción al uso, pero sí pone trabas. Su tienda de software no permite añadir paquetes snap de ninguna manera, y conseguirlo pasa por la instalación manual del paquete flatpak, el repositorio de flathub (allí sí está Chrome) y la GNOME Software, la tienda de GNOME que sí es compatible con esos flatpak.

Flathub: la «tienda de software de Linux»… y GNOME

Flathub se llevó el gato al agua en aquello de los paquetes de nueva generación. Canonical dice que los snaps son mejores, pero tienen al menos dos problemas: el rendimiento (son más lentos) y depender de AppArmour. Muchos desarrolladores se decantan por los paquetes flatpak, y eso se nota en la cantidad de software que tiene una tienda y la otra.

A diferencia de los snaps, que dependen de snapd y AppArmour, los flatpak se instalan en el sistema sin más dependencias que las del entorno. Si decides eliminar el software, el sistema operativo queda más limpio que con los snaps, que siempre tendrá en segundo plano aquellos snapd y AppAmour.

Pero esto no es algo que le interese al que acaba de llegar a Linux. Sencillamente, llegan y no encuentran tanto software porque Ubuntu llega sin soporte para paquetes flatpak.

Linux ya es diferente; no necesita más trabas

Linux no es Windows. Es diferente, y no se pueden poner más trabas que harán que los usuarios no lo vean atractivo. El tema de controladores y demás, mi experiencia me dice que no es tan grave. A mí Linux siempre me ha funcionado perfecto tras la instalación de cero, y además he podido instalar drivers fácilmente. Lo que sí puede ser un problema es GNOME, sobre todo si se usa en un equipo de bajos recursos. Cuando alguien intenta pasarse a Linux, que le han dicho que es ligero, elige Ubuntu y nota que no es verdad, no se puede culpar a nadie si quieren hacer el camino de vuelta.

Así que sí, como usuario que dejó Ubuntu atrás, estoy de acuerdo en que Ubuntu ayuda a que la gente pruebe Linux, pero la falta de software por defecto y el rendimiento puede ser suficiente para que no vuelvan más.