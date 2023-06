En Windows y macOS no tenemos este «problema», ese que nos hace tener que decidir entre un sistema operativo más refrenado u otro que va a toda velocidad con las actualizaciones. En Linux hay distros como Arch Linux, que, como quien dice, cuando sale algo nuevo y se aseguran de que no rompe nada lo suben, y otras como Debian, que lanzan una versión cada dos años con software probado y reprobado. Si se elige una opción con base LTS o como lo que ofrece Debian, estaremos usando software en un punto más maduro, pero ¿es la mejor idea?

Como siempre, lo mejor puede no ser una cosa u otra. Lo mejor siempre es tomar decisiones informadas. Cuando alguien que se pasa a Linux es aconsejado sobre qué usar, es probable que le digan «Ubuntu LTS», y expliquen que la base LTS es más fiable, pero no se suele informar de algo como lo que muestra la captura de cabecera: Linux Mint 21.1, con base Ubuntu 22.04, ofrece Telegram 3.6.1 en sus repositorios oficiales como versión más actualizada, pero yo ya estoy usando la v4.8.1. No sólo uso una más actualizada; es que uso una que incluso ha cambiado la primera cifra, y la segunda ya va por el 8. Ahí es nada.

La base LTS puede obligarnos a instalar software por nuestra cuenta

Un apunte antes de seguir: sé que Debian y Arch Linux serían los extremos, y que también hay opciones intermedias.

Me parece importante que los usuarios menos experimentados sepan esto. Los que sí sabemos buscarnos la vida podemos encontrar soluciones. Por ejemplo, añadir este repo e instalar algo más nuevo, que de momento está algo por detrás de lo último, pero mucho más actualizado que esa v3.6.1 de los repositorios oficiales de Ubuntu. También podemos ir a la página oficial y bajarnos el archivo para Linux, pero no me parece la mejor idea del mundo que los que no saben hagan algo parecido y vayan lanzando ejecutables sin saber qué contienen.

Telegram también está como paquete flatpak y snap, y este último es el problema: para Ubuntu, la compañía de Pavel Durov decidió ofrecer la posibilidad de usar este tipo de paquetes, y si la distribución no se encarga de hacer algo para evitarlo, o uno se busca la vida o tiene que acabar con el paquete que aparece en la tienda de software. Porque sí, puede que suban un paquete por su cuenta, pero sólo lo hacen con los más populares, como Chromium.

Telegram es sólo un ejemplo. También hay otros, como GIMP, que en los repositorios oficiales de Ubuntu está la 2.10.30 y ya está disponible la 2.10.34. También podemos tirar de Flathub y Snapcraft, pero ¿eso lo sabe el usuario que estaba acostumbrado a ir a la página oficial y descargar un instalable? No lo creo.

Totalmente diferente para el que ya sabe todo esto

Tampoco creo que sepan qué pasa con las instalaciones de los paquetes de nueva generación. Y con esto no me refiero a que tengan que saber de código ni nada parecido; me refiero a que tienen dependencias de las que nadie habla, y, como expliqué en su día, un programa de unos pocos megas puede terminar pesando más de 1GB. ¿Cómo es posible? Pues porque para que pueda funcionar, la primera vez también se descargan paquetes relacionados con los escritorios. Si están desarrollados para GNOME/GTK, unos paquetes; si lo están para KDE, otros. Y pesan.

Una base LTS es totalmente diferente para el que sabe qué conlleva. Hay software más antiguo, pero también más estable. Y si este tipo de usuario necesita algo más moderno, sabe que puede buscar diferentes opciones, e incluso compilarlo. Rara vez sufrirán los problemas de bugs que se cuelan en versiones estables y no tendrán que esperar a un parche futuro. Sencillamente subirán en un punto más maduro.

Pero yo no dejo de pensar en los que saben poco o nada de Linux, más allá de que quieren cambiarse porque se lo recomendamos. Cuando les invitamos a unirse a nosotros (qué sectario suena eso…), no podemos sencillamente recomendarle algo; tenemos que contarle los pros y los contras. Por ejemplo, si quiere algo fácil de usar, algo con GNOME, Ubuntu o Fedora a poder ser porque también hay mucha documentación. Si quiere evitar sobresaltos, que se quede en algo con base LTS, pero sabiendo lo del software más antiguo. Por qué no, también se le puede hablar de distribuciones Rolling Release para que manejen toda la información.

En cualquier caso, es importante conocer ciertos detalles, y espero haber ayudado a alguien que esté indeciso, sobre todo a los nuevos usuarios.