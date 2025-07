Hace unos días, mi compañero Isaac escribió un artículo sobre Raspberry Pi Desktop y sus bondades. Yo tuve y tengo una Raspberry Pi 4, y entre los sistemas que probé encontramos Manjaro, Ubuntu, varios -buntus de hecho, Kali Linux… y, cómo no, Raspbian, ahora Raspberry Pi OS. Aunque Manjaro iba bien, creo que el mejor sistema de escritorio es el oficial, y ese mismo está disponible para ordenadores que no son placas simples.

Una cosa son las placas simples y otra los ordenadores fijos o de torre y los portátiles. Es decir, ordenadores con arquitectura amd64 o i386/i686. Las placas simples suelen ser muy pequeñas, y su potencia limitada. Ahí sí tiene sentido un sistema operativo ligero y bien optimizado, pero en ordenadores no tanto. Cierto, sigue habiendo equipos de bajos recursos, como explicaremos más adelante, pero no creo que Raspberry Pi Desktop sea el traje que mejor les siente.

Raspberry Pi Desktop no se actualiza desde 2022

El proyecto o el apartado del mismo para ordenadores está parado. La versión más reciente es de 2022, y tiene software como por ejemplo el kernel Linux 5.10, tal y como explican en este hilo del foro oficial. La gente bromea diciendo cosas como que no está muerto, sino descansando. La base es Debian 11, a pesar de que Debian 12 llegó a mediados de 2023 y estamos cerca de presenciar el lanzamiento de Debian 13. Números un poco preocupantes.

Raspberry Pi Ltd. tiene unas prioridades. La primera es fabricar componentes, hardware de la marca de la frambuesa. Tras eso, bastante lejos encontramos su software, como Raspberry Pi OS y algunas herramientas como Raspberry Pi Connect. Ya mucho más lejos encontramos su sistema operativo de escritorio, uno que no usa mucha gente, motivo por el cual no recibe tanto cariño.

Por qué nació esta propuesta

El tema de los 32bits está debatiéndose desde hace ya varios años. Distribuciones como Ubuntu ya han abandonado el soporte, y muchas otras están debatiendo que hacer con el sistema y los paquetes. Por ejemplo, Fedora ya no ofrece ISOs de 32bits, pero mantienen los paquetes para no romper compatibilidades como las que requiere Bazzite para ofrecer todo lo que tiene que ofrecer.

Si alguien posee un ordenador de 32bits, tiene una joya o un problema. Puede funcionar, pero hay que dar con un sistema de 32bits que funcione en él. Y ahí es donde Raspberry Pi Desktop entra en juego: una opción de 32bits con un escritorio ligero.

Poco interés en Raspberry Pi Desktop

Por lo que parece, Raspberry Pi Desktop no interesa a la comunidad. Esto se explica en algunos puntos:

No es popular . No hay mucha gente que sepa de la existencia de Raspberry Pi Desktop. Las placas son populares, pero entre la gente a la que nos gusta la tecnología. Si no se conoce la placa, menos se va a conocer el sistema de escritorio.

. No hay mucha gente que sepa de la existencia de Raspberry Pi Desktop. Las placas son populares, pero entre la gente a la que nos gusta la tecnología. Si no se conoce la placa, menos se va a conocer el sistema de escritorio. Su base es Debian… y ya existe Debian .

. Pixel tiene una interfaz mejorable. El sistema funciona bien, pero Pixel no invita al uso del sistema operativo. Además, hay muchos apartados que no están traducidos y parece un trabajo a medio hacer. Hay opciones que son igual de ligeras y más estéticas.

Alternativas que yo sí recomendaría

Si alguien se ha planteado usar Raspberry Pi Desktop, se supone que es porque su equipo es de recursos limitados, probablemente de 32bits. Si es de 64bits y le va justo, yo recomendaría Linux Mint en su edición MATE. Es casi tan ligero como la edición Xfce, pero a mí me parece que MATE es más sencillo que Xfce. Si alguien está dispuesto a aprender, aunque sería arriesgarnos demasiado, Manjaro en la edición comunitaria con i3 también sería una opción, pero teniendo en cuenta que confía en un gestor de ventanas y no tiene escritorio.

Si el equipo es de 32bits, mis propuestas serían:

Linux Mint Debian Edition (LMDE). Aunque usa Cinnamon que es un poco pesado, sería lo primero que recomendaría probar. Cinnamon es un escritorio moderno, lleno de funciones y que queda bien. Debian. Es una de las mejores opciones siempre, y sigue ofreciendo soporte para los 32bits. En cuanto al escritorio, LXQt o Xfce. Si se prefiere, se puede instalar Pixel y dejarlo como Raspberry Pi Desktop. MX Linux. Es otra distro con base Debian que mantiene el soporte para equipos de 32bits, y es muy popular.

En el pasado sí recomendé Raspberry Pi Desktop

Para ser honesto, en el pasado también recomendé Raspberry Pi Desktop. No era una mala opción hace unos años, ofreciendo una experiencia media disponible para los 32bits, pero la falta de soporte me ha hecho que se caiga de mi lista de recomendados.