Es oficial: Linux Kernel 4.19 será el próximo LTS

El desarrollador de Linux Kernel Greg Kroah-Hartman ha revelado recientemente que Linux Kernel 4.19 es la siguiente serie con soporte a largo plazo (LTS).

Ahora que Linux Kernel 4.17 ha llegado al final de su ciclo y que el reciente Linux Kernel 4.18 no tiene lo que necesita para convertirse en una versión LTS, la comunidad de iniciativa de soporte a largo plazo ha anunciado a través de Kroah-Hartman la que será la siguiente serie LTS.

Y la elección es Linux Kernel 4.19, que tendrá soporte por al menos dos años a partir de su primera versión. Al momento, existen cinco ramas de Linux Kernel con soporte a largo termino, Linux 4.14, Linux 4.9, Linux 4.4, así como Linux 3.16 y Linux 3.18.

We have asked to GregKH. Does 4.19 will be next LTS? Answer was YES. LTS version will be end of year release. So it will be 4.19. We expected 4.20 in June but some delay happened actually.

— LinuxLTSI (@LinuxLTSI) 29 de agosto de 2018