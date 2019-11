Personalmente, no me gusta decir que algo es oficial hasta que es una realidad, pero en ocasiones tiene que hacerse. Y es que en abril Microsoft dijo que Edge Chromium, la versión de su navegador web basado en Chromium, podría llegar a Linux, ya en septiembre nos dijeron que estaban trabajando en ello y ayer, 4 de noviembre, han dado el sí oficial para que podamos usar la propuesta de la compañía que dirige Satya Nadella en Linux.

Lo hicieron durante la sesión State of the Browser en su conferencia Ignite 2019 que ha tenido lugar en Orlando. También han dado otros detalles, como que Edge Chromium estará disponible a partir del 15 de enero. En la actualidad ya se puede probar en fase beta si descargamos el instalador desde este enlace. Lógicamente, si intentamos descargarlo ahora mismo desde Linux nos dirá que no es compatible con nuestro sistema operativo.

Microsoft desveló el nuevo logotipo de Edge Chromium

Estos días también desvelaron el nuevo logotipo de Microsoft Edge, el del centro de la imagen de cabecera.. Después de un tiempo en el que usaba una E similar a la del Internet Explorer, parece que Microsoft ha decidido dejar atrás el famoso navegador y centrarse en un futuro en el que su propuesta sea una mejor opción, en parte para evitar que nos pasemos a Firefox o el Chrome de Google.

En cuanto a lo que obtendríamos si instaláramos Edge en Linux, creo que está claro que en un principio tendríamos un navegador basado en Chromium diseñado por Microsoft. La mayoría de los navegadores más interesantes que existen están basados en Chromium y pueden usar las extensiones de Chrome, algo que también podríamos hacer en Edge. Por otra parte, los que lo hemos probado en Windows hemos notado que es más fluido que el Chrome que desarrolla Google. También obtendríamos las herramientas de Microsoft, como la posibilidad de dibujar en páginas web, y mejor integración con productos de la compañía de Redmond.

¿Instalarás Edge en Linux cuando esté disponible?