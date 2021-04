¿Es doctor Richard Stallman? La polémica absurda semanal

Parece que no podemos pasar una semana sin comentar una polémica que involucre a Richard Stallman, aunque esta vez no es culpa suya. Todo lo empezó con un artículo en el que se lo menciona de pasada como «pionero del código abierto» Y, como sabemos, es una inexactitud que RMS no deja pasar.

Todo comenzó con un artículo de Dave Roos, periodista independiente especializado en economía, negocios y finanzas personales. Decidió dejar esas tres cuestiones para criticar la concesión de títulos honoríficos.

Roos sostiene que hoy en día la concesión de títulos no adquiridos rindiendo exámenes es una forma de recompensar a donantes ricos u obtener promoción haciendo que artistas famosos participen en ceremonias de la universidad.

Se estarán preguntando por qué les hago perder el tiempo con esto. que no parece tener nada que ver con el software libre. Paciencia que ya llegamos.

¿Es doctor Richard Stallman?

Después de hacer una lista de universidades que dicen claramente que un Doctorado Honoris Causa no da derecho a usar el título, el periodista nombra a tres personas que si lo hacen. Dos están muertos; Benjamin Franklin y Maya Angelou. El tercero es Richard Stallman.

El pionero del software de código abierto (sic) Richard Stallman, que recibió 16 doctorados honoríficos, también tiene la costumbre de firmar sus correos electrónicos como «Dr Stallman. pero, tal vez solo lo hace para meterse con nosotros.

La respuesta del ¿doctor? Stallman

RMS, que recibió sus 15 doctorados honoríficos (se ocupa de marcar la diferencia entre honorífico y honorario) en universidades del extranjero, señala de que siempre se trató de ceremonias solemnes y que todos los participantes tenían logros impresionantes.Salvo el cuestionamiento a que lo llamen «pionero del software de código abierto» del que me voy a ocupar más abajo, no pone en dudas a que se trate de algo circunscripto al ambiente académico estadounidense.

Pero mi experiencia es totalmente diferente. No soy un artista, excepto por unos minutos cuando me pongo la túnica y el halo de san IGNUcio, y eso es un alivio cómico para una larga y seria charla. Nunca doné dinero a las universidades que me dieron doctorados, ni podían esperar que lo hicieran. Es más nunca vi a esa gente recibir títulos conmigo. Los otros receptores, cuando había otros, también estaban siendo honrados por su trabajo, no como un quid pro quo.

Sobre el uso del título, Stallman sostuvo que niguales a los que tienen un doctorado tradicional.

Por supuesto lo hago (usar el título) en situaciones formales, en relación con charlas, entrevistas y publicaciones, no en conversaciones ordinarias. Aunque de vez en cuando le digo a la gente que no necesita llamarme Dr, Dr, Dr, Dr, Dr, Dr, Dr.

También se ocupo de dejar en claro que no se trata de vanidad.

¿Por qué hago eso? La razón personal es que estos doctorados reconocen décadas de trabajo por una causa importante, y estoy orgulloso de ellos. La razón que está más allá de lo personal es para que las personas que saben poco o nada de mi carrera puedan decidir, basándose en el título de «Doctor», prestar un poco de atención a ese trabajo y a esa causa, que es el movimiento de software libre. Eso puede ayudarnos a derrotar el control totalitario que la tecnología digital actual está diseñada para imponer.

Tal vez por eso no le gustó lo de «pionero del software de código abierto»

En un clásico artículo dejó en claro su postura: