Nueva versión del que, para mí, es el mejor frontend para videojuegos de consolas clásicas. Disponible desde este fin de semana, ya se puede descargar ES-DE 3.4, del que recordamos que recoge las siglas de EmulationStation Desktop Edition. EmulationStation es lo usado por muchos proyectos, pero ES-DE facilita mucho las cosas y permite su uso en cualquier parte.

La lista de cambios está disponible en su GitLab, pero también han publicado el vídeo que tenéis debajo de estas líneas con lo más destacado. Lo primero, quizá por ser lo que llega a todas partes, es que han introducido una novedad para mostrar el tiempo de juego. Esto seguro que os suena si sois usuarios de Steam, donde el lanzador oficial muestra cuánto tiempo se ha jugado a un título. También es posible que la Steam Deck lo muestre en juegos de fuera de Steam si se usa Decky y un complemento extra.

Otras novedades destacadas de ES-DE 3.4

Además, ES-DE 3.4 soporta pantallas duales. Y es que se espera que este tipo de lanzador se use en muchos tipos de aparatos, y hay algunos como las Nintendo DS o dispositivos similares tienen una pantalla abajo y otra arriba. Por otra parte, hay opción de lanzar ROMs en un emulador nativo. Siguiendo con el soporte, ahora es posible lanzar juegos de GameNative y GameHub, así como ARMSX2.

Android se ha visto beneficiado especialmente. El sistema operativo móvil de Google puede ahora ejecutar juegos de PlayStation 3, gracias al soporte para aPS3e. En este punto tenemos que recordar que hay muchos juegos de PS3 que no funcionan bien, ya que la arquitectura de la tercera PlayStation es algo «especialita».

ES-DE ya se puede descargar desde su página web oficial en todos los sistemas soportados. Los usuarios de Linux tenemos la posibilidad de descargar su AppImage, teniendo los de Steam Deck una especial. Los usuarios de una distribución con base Arch también podemos descargarlo desde AUR.