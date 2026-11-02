¿Alguna vez has sentido que manejar un ordenador es como pelearse con una máquina que habla un idioma distinto al tuyo? Pues bien, aquí entra en juego Equestria OS, una propuesta refrescante que busca humanizar la informática. No se trata solo de un sistema operativo, sino de un proyecto nacido de la pasión de una sola persona que quiere que cualquier usuario, sea cual sea su nivel técnico, pueda sentir que su equipo es realmente su hogar.

Aunque a primera vista llame la atención su estética colorida, no te dejes engañar por la superficie. Estamos ante una distribución basada en Arch Linux que combina la potencia bruta de una base profesional con una capa de facilidad de uso sorprendente. La idea es sencilla: ofrecer todo el músculo de Arch pero eliminando esa barrera de entrada tan temida donde todo se resuelve escribiendo líneas infinitas en una pantalla negra.

Equestria OS: una base potente con un corazón amable

El sistema utiliza como motor el escritorio KDE Plasma 6, pero no es una instalación estándar. Ha sido tuneado a fondo para que la experiencia sea fluida y visualmente coherente. Lo más bestia es que han creado una serie de utilidades gráficas propias para que no tengas que tocar la terminal en tu día a día. Cosas que en otras distros de Arch te harían sudar, como gestionar particiones, cambiar drivers de la tarjeta gráfica o controlar servicios del sistema, aquí se hacen a través de ventanas y diálogos sencillos.

Gaming y aplicaciones de Windows sin complicaciones

Para los que juegan o necesitan programas específicos de Microsoft, Equestria OS no deja nada al azar. Implementa el motor Proton GE, lo que permite que muchísimas apps y juegos de Windows funcionen como si estuvieran en su entorno natural. Eso sí, el desarrollador es honesto: el software es un mundo infinito y puede que alguna cosa no arranque a la primera, pero el sistema siempre ofrece las herramientas más actualizadas para intentar solucionarlo o buscar una alternativa nativa.

El ecosistema de herramientas personalizadas

Lo que realmente diferencia a este OS es su suite de herramientas integradas, diseñadas para que el mantenimiento sea un paseo:

Gestión de Hardware: El sistema incluye el pg-gpu-sync , que detecta automáticamente tu tarjeta NVIDIA y te instala el driver adecuado, ya sea el más moderno o las ramas legacy para tarjetas más antiguas como la serie 10.

El sistema incluye el , que detecta automáticamente tu tarjeta NVIDIA y te instala el driver adecuado, ya sea el más moderno o las ramas legacy para tarjetas más antiguas como la serie 10. Control del Sistema: Desde el Equestria OS Settings puedes gestionar el swap, hacer snapshots del sistema para volver atrás si algo sale mal (vía Btrfs o Timeshift) y manejar los puntos de montaje de tus discos.

Desde el puedes gestionar el swap, hacer snapshots del sistema para volver atrás si algo sale mal (vía Btrfs o Timeshift) y manejar los puntos de montaje de tus discos. Tienda de Software: Cuenta con un Centro de Software propio que facilita el acceso al AUR (Arch User Repository) , permitiéndote instalar miles de programas creados por la comunidad sin complicaciones.

Cuenta con un Centro de Software propio que facilita el acceso al , permitiéndote instalar miles de programas creados por la comunidad sin complicaciones. Utilidades de Productividad: Incluye herramientas para renombrar archivos en masa, mover carpetas dejando enlaces simbólicos y un editor de archivos .desktop para personalizar tus accesos directos.

Estética y Filosofía de Equestria OS: Más que solo Ponis

Es verdad que el sistema rinde homenaje a My Little Pony y Equestria Girls, con temas basados en personajes que cambian los colores de KDE, los fondos de pantalla e incluso la terminal. Sin embargo, no hace falta ser fan de la franquicia para disfrutarlo. La marca es la personalidad del sistema, pero el núcleo es una instalación de Arch limpia, sin bloatware ni software basura preinstalado, enfocada en el rendimiento puro.

Cómo ponerlo en marcha

Si te pica la curiosidad, hay dos formas de probarlo. La más sencilla es bajar la imagen ISO e instalarla mediante el asistente gráfico Calamares, lo que significa que no verás una sola línea de comandos durante la instalación. Para quienes ya usan Arch o EndeavourOS, existe la posibilidad de añadir el repositorio de paquetes de Equestria OS y sumar sus herramientas y temas a su sistema actual sin tener que formatear el disco.

Colaboración y Desarrollo

Al ser un proyecto solitario, el creador busca manos que ayuden. Desde reportar errores específicos de hardware (especialmente en portátiles con Optimus) hasta revisar traducciones en los diez idiomas disponibles o aportar código en Python y PyQt6. Es un entorno abierto donde los usuarios pueden influir directamente en cómo evoluciona el sistema a través de GitHub.

Esta distribución logra un equilibrio muy raro de ver: la velocidad y el acceso al software más reciente de una rolling release con una interfaz intuitiva y acogedora. Es, en definitiva, una alternativa ideal para creadores y gamers que quieren la potencia de Linux sin tener que convertirse en expertos en administración de sistemas para poder navegar por internet o jugar a sus títulos favoritos.