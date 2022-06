Epiphany soportará extensiones cuando se lance GNOME 43

Esta semana, hablando con compañeros sobre WSA, mencionaba que no consume mucha RAM, y menos si lo comparamos con un navegador web con varias pestañas abiertas al mismo tiempo. Los navegadores pueden funcionar muy bien, pero no todos gestionan los recursos demasiado bien. De hecho, son devoradores de recursos, unos más y otros menos. Entre los que menos consumen tenemos a Epiphany, el navegador web de Project GNOME, y pronto será una mejor alternativa.

Las veces que he probado yo Epiphany me he llevado buenas y malas sensaciones. Es un navegador limitado si lo comparamos con Firefox o cualquiera basado en Chromium, pero funcionaba mejor en todos los escenarios, por lo que llegué a usarlo de principal un tiempo en un netbook de esos de 10″. Dentro de unos meses, el navegador soportará extensiones, por lo que se podrá instalar, por ejemplo, un gestor de contraseñas.

De momento en pruebas en Epiphany 43.alpha

Esta novedad ya se puede probar, pero hay que instalar una versión preliminar de Epiphany 43. Porque esto llegará como parte del escritorio que llegará en septiembre, GNOME 43. Según el desarrollador, «Epiphany 43.alpha soporta la estructura básica descrita […]. Estamos modelando nuestro comportamiento después de que la API ManifestV2 de Firefox incluyera soporte con las extensiones de Chrome cuando sea posible. Está planeado soportar ManifestV3 junto a V2 en el futuro«.

Por lo tanto, será compatible con las extensiones de Chrome, pero a través de Firefox. Así que la tienda que habrá que visitar para instalar extensiones en GNOME Web será la de Firefox. Habrá que activar el soporte para extensiones desde el terminal, y luego instalarlas descargando y añadiendo los archivos .xpi manualmente. Un poco tedioso para mi gusto, y no se ha mencionado nada de que esto vaya a cambiar en el futuro, pero no se descarta.

Para probar Epiphany 43.alpha hay que abrir un terminal y escribir:

flatpak remote-add --if-not-exists gnome-nightly https://nightly.gnome.org/gnome-nightly.flatpakrepo flatpak install gnome-nightly org.gnome.Epiphany.Devel flatpak run --command=gsettings org.gnome.Epiphany.Devel set org.gnome.Epiphany.web:/org/gnome/epiphany/web/ enable-webextensions true

Todo esto está en fase Alfa, lo que, por definición, sólo deberían usarlo el desarrollador y un grupo selecto y cercano a él, y también que habrá más fallos de los que habrá cuando lleguen las versiones beta y estable. La última llegará a partir de septiembre, junto a GNOME 43, y en ese momento tendremos una alternativa real a los navegadores más usados, o por lo menos en equipos de bajos recursos.