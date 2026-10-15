Como adelantamos hace un par de meses, la Epic Games Launcher ya está disponible para Linux. Ahora mismo se puede instalar una Preview, una versión preliminar del nuevo lanzador que ha tenido que ser rescrito. Pero lo que quizá sorprenda más aún es que Epic va a por todas en su nueva aventura y ha actualizado su anti-cheat (Easy Anti-Cheat) para que funcione también en los sistemas operativos del kernel.

Como resultado, Fornite llegará también a Linux. Esto sorprende, ya que el CEO de la compañía respondió a la pregunta de si Fornite llegaría a la Steam Deck con un «No», a no ser que se vendieran unos 10 millones de consolas portátiles de Valve. Desde entonces ha llovido mucho, somos muchos los que jugamos en Linux y eso nos ha llevado a la noticia actual, la de un nuevo lanzador de Epic con soporte para Linux y un software anti-trampas más flexible para que nosotros también podamos jugar sin tener que pasarnos a Windows.

Epic Games Launcher y Fornite en Linux, una realidad

Según algunas pruebas realizadas, al intentar instalar un juego de Windows en Linux, el lanzador realiza una descarga para activar el soporte, usando un GE-Proton que instala en /.local/share/com.epicgames.eglv2/compat/runtime/.

En estos momentos, la Steam Deck no soporta el nuevo EAC, pero Epic está hablando con Valve para solucionar los problemas. Esos problemas también están presentes en la Steam Machine, ya que usan el mismo sistema operativo. Tanto es así que en muchos rincones de SteamOS para la Machine aparece «deck» como identificador.

Actualmente, el nuevo lanzador soporta Ubuntu 22.04 en adelante, Fedora 43 en adelante y Debian 12 en adelante. Porque claro, ya sabemos que Linux sólo es Ubuntu, Debian y Fedora (ironía activada…). Es posible que funcione en otras distribuciones, pero el soporte no está confirmado, por lo menos en esta Preview.

Con la llegada del Epic Games Launcher a Linux, podemos dejar de usar herramientas como Heroic Games Launcher para los juegos de Epic. Es cierto que está bien para tener todos los juegos en una misma biblioteca, pero un lanzador oficial facilita el guardado en la nube, los logros y todas esas cositas que ya damos por sentadas en Steam.

El gaming en Linux avanza como una apisonadora, eso está claro.