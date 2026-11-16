Hace algo más de un mes desde que el Epic Games Launcher llegó a Linux. En un principio, en su página web, si no recuerdo mal, se ofrecía una AppImage, lo que es un sólo archivo ejecutable que funciona en la mayoría de distros y hasta se puede auto-actualizar. Esas actualizaciones automáticas dejaron de ser una posibilidad recientemente, y cuando me dirigí a su página web oficial vi que lo que se ofrecía entonces era un DEB. Porque ya sabéis: para muchos desarrolladores, Linux = Debian/Ubuntu, sin siquiera tener en cuenta Fedora y derivados.

Pero Epic prometió que soportarían más distribuciones y aparatos, entre ellos el PC de mano Steam Deck. Y ese día ya ha llegado. La AppImage ha parecido quedar atrás (no me parece la mejor idea del mundo, pero…), y han subido un paquete a Flathub. En el momento de escribir este artículo, el paquete no está verificado, pero lo firma «Epic Games, Inc.». Tampoco aparece buscando en Discover de SteamOS, pero sí en Pamac, la tienda de software de Manjaro. Habrá que esperar a que todas las distros refresquen los repositorios, supongo. Si no lo veis, está aquí.

El Epic Games Launcher para Linux sigue en una fase muy inmadura

El Epic Games Launcher actual es una nueva versión de la anterior, que entre otras cosas se hizo usando IA para su desarrollo. Está dando sus primeros pasos, y eso se nota. Sigue fallando al lanzar algunos juegos, pero no es una sorpresa en un software cuya versión actual tiene la numeración 0.115.

Es posible, o más bien hablaría de esperanza, que en el futuro se permita elegir versiones diferentes de Proton para lanzar los títulos desde el Epic Games Launcher. Si termina siendo así o no es algo que veremos con el paso del tiempo y las actualizaciones.

Con respecto a mi sarcasmo sobre aquello de que sólo se ofrezca un paquete para Debian/Ubuntu, habrá que tener algo más de paciencia. Epic dice que soportarán más distribuciones en el futuro, y para ser totalmente sincero, creo que también hay por ahí un RPM, aunque no sé si se ha caído junto a la AppImage o si es accesible de algún modo.

En cualquier caso, ya tenemos al lanzador de Epic en Flathub, y pronto debería llegar también el de GOG. El gaming en Linux avanza imparable.