Aunque aún no es oficial, ya se conoce el nombre en clave de la próxima versión de Ubuntu: Eoan Ermine. Para ser 100% oficial, y si no me equivoco, en algún momento tiene que salir Mark Shuttleworth hablando de la próxima versión de Ubuntu. Otra opción es que publiquen una entrada en el blog oficial de Ubuntu, algo que aún no ha pasado. Si ya conocemos el nombre en clave del próximo Ubuntu es porque ya ha aparecido en las páginas web de sus Daily Buil, como aquí.

¿Qué es un “Eoan Ermine”? Pues la traducción al español de “Ermine” es “Armiño”, un animal alargado parecido a una rata, más guapo, todo hay que decirlo, que algunas personas tienen como mascota. También sale en muchas películas por tener una imagen simpática. “Eoan” parece estar relacionado con el punto cardinal Este, por lo que el nombre en clave de Ubuntu 19.10 traducido al español podría ser “Armiño del Este”.

Eoan Ermine ya aparece en todas las Daily Build

Durante la madrugada de hoy, Eoan Ermine apareció en la Daily Build de Ubuntu Kylin. Teniendo en cuenta que solo aparecía en una versión, que esa versión era la china y que no había habido comunicado oficial, aún podíamos mantenernos escépticos. Ese escepticismo se ha disipado casi en su totalidad al ver que el resto de hermanos de la familia también ha incluido el nuevo nombre en clave, sustituyendo la palabra EANIMAL (“animal que empieza por E”) por Ermine.

La fecha elegida para que el armiño del Este llegue a los ordenadores de todo el mundo es el 17 de octubre de 2019. Como el nombre en clave, aún falta oficializar la fecha del lanzamiento de Ubuntu 19.10, pero el 17 de octubre, es decir, mediados de octubre es cuando se lanza la versión x.10 de Ubuntu, por lo que sorprendería otra fecha.

¿Qué te parece Eoan Ermine como nombre en clave de Ubuntu 19.10?