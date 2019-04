Entrevista a Linus Torvalds, 25 años después de Linux

Recientemente, una conversación extremadamente interesante con Linus Torvalds, dirigida por Robert Young, apareció en la página de Linux Journal en el cual se destaca el hecho de que la última vez que los caballeros hablaron entre sí, fue exactamente hace un cuarto de siglo, en 1994.

¿Qué ha cambiado en los últimos 25 años y qué ha permanecido igual? ¿Cómo será Linux durante los próximos 25 años? Estas son solo algunas de las cuestiones que se han planteado.

Linus Torvalds respondió preguntas sobre sus objetivos. Hoy en día, cuando los sistemas operativos construidos en el kernel de Linux están prácticamente en todas partes.

Esto plantea la pregunta: ¿cómo será Linux en los próximos 25 años? El propio Torvalds cree que, probablemente debido a la edad (tendrá 75 años), ya no participará en el trabajo sobre el núcleo.

Torvalds, sin embargo, no tiene dudas de que continuarán. Él planteó el tema de la edad de los programadores que tienen la mayor participación en el desarrollo del kernel.

Aseguró que el promedio relativamente alto no es el resultado de la falta de programadores jóvenes dispuestos a trabajar en Linux, sino el hecho de que los desarrolladores involucrados son simplemente necios a la idea de rotar.

Esto se debe a que lo que Torvalds dice se caracteriza por que el trabajo en el núcleo invariablemente durante 25 años es una satisfacción inquebrantable.

Nada mejor que C

En cuanto a los aspectos técnicos, vale la pena prestar atención a la pregunta de Young sobre si está planificado reescribir el núcleo en lenguajes más “modernos”.

Torvalds se permite un tono encantadoramente irrespetuoso hacia estos nuevos lenguajes, mientras que al mismo tiempo no es malicioso sino confiable, afirma que no hay nada mejor que el lenguaje C entre los lenguajes de programación.

La naturaleza del trabajo del núcleo es crucial. Los lenguajes “modernos” sugeridos en el lapso de la vida de que ha tenido Linux no funcionarán bien en el código de bajo nivel utilizado en el trabajo en Linux.

También se enfatiza la opinión de Torvalds, de que según para él la llegada de los dispositivos inteligentes, se entiende de una manera que dificulta la popularización de Linux en las PC.

Ahora está desarrollando esta idea, lo que indica que la mayor parte de las funciones que antes se esperaban del sistema operativo es hoy en día el navegador web.

Sin embargo, el papel de las PC como equipo fue asumido por los dispositivos móviles en el mercado de consumo.

“Las máquinas de escritorio fuertes se utilizan hoy en día principalmente en la programación, reproducción o edición de medios. Hoy en día, un escritorio ordinario es más una cuestión de navegador y que en la mayoría de los casos estos pueden ser remplazados por solo una tableta o un teléfono “, dice Torvalds.

El anonimato está sobrevalorado, y las redes sociales son basura.

Finalmente, Linus Torvalds cree que las redes sociales es la mayor decepción en la era de los dispositivos.

Los comparó con los correos electrónicos, que son un medio de comunicación aún más incomparablemente mejor que las reacciones emocionales simuladas en las que se construyó el poder de Facebook o Twitter.

En los sitios web que son para muchos hoy en día, la única forma de usar Internet, según Torvalds:

Todo este modelo basado en compartir es basura. No hay esfuerzo aquí, no hay control de calidad. Básicamente, todo esto está orientado a revertir el control de calidad, cuyo propósito es encontrar el mínimo común denominador, clickbait, y promover cosas creadas para generar una reacción emocional, a menudo una indignación moral.

Torvalds también plantea el tema de la privacidad en la Web, que, como puede obtener una impresión recientemente, también comienza a ser interpretado por los proveedores de grandes servicios como un argumento de venta.

El propio Linus opina que el anonimato está sobrevalorado y que se confunde regularmente con la privacidad:

En realidad, soy una de esas personas que piensan que el anonimato está sobrevalorado. Algunas personas confunden privacidad y anonimato y piensan que van de la mano, y que proteger la privacidad significa que necesita proteger el anonimato. Creo que eso está mal.

Fuente: linuxjournal.com