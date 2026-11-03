El proyecto Enlightenment ha publicado su versión 0.28, una actualización que se apoya en una base ya conocida: compatibilidad con X11 y Wayland, además de un soporte inicial para NetBSD. No se trata de un cambio de rumbo radical, sino de una puesta al día amplia en la que pesan especialmente las mejoras de red, audio y gestión del escritorio.

La release mantiene la doble apuesta por X11 y Wayland, algo relevante para quienes siguen de cerca la evolución de los gestores de ventanas para Linux y de las bibliotecas asociadas. Entre los cambios más visibles aparecen un módulo de red más completo, un mezclador nativo para PipeWire y distintas correcciones repartidas por ventanas, pantallas y energía.

Redes: NetworkManager gana protagonismo en Enlightenment 0.28

Uno de los bloques que más peso tiene en esta entrega es el módulo de NetworkManager, orientado a gestionar conexiones cableadas e inalámbricas y túneles VPN desde el propio entorno. La actualización refuerza esa integración y la acompaña de correcciones para que la red funcione con menos sobresaltos en el día a día, algo que encaja con el carácter de mantenimiento amplio de la versión.

En la práctica, la intención es que la conectividad se gestione desde el propio escritorio y que los cambios en la red no rompan la experiencia general. Esa línea de trabajo se nota en la evolución del módulo y en las correcciones que acompañan al lanzamiento, aunque el foco sigue estando en tareas básicas de conexión y VPN.

Audio, portapapeles y otros ajustes del entorno

En el apartado multimedia, Enlightenment 0.28 incorpora un mezclador nativo para PipeWire que convive con PulseAudio. Esto permite mantener configuraciones basadas en PulseAudio mientras se añade soporte para PipeWire, de modo que el control de volumen puede integrarse mejor en el escritorio.

Otro añadido destacado es el gestor de portapapeles integrado, que llega con una revisión de sus elementos de interfaz y de los arreglos asociados. La idea es que esta función resulte práctica dentro del entorno y que su presencia no complique el uso cotidiano del escritorio.

Energía, ventanas y estabilidad

La versión también reordena buena parte de la gestión energética: se habla de límites de carga de batería, perfiles ACPI y un seguimiento de batería y corriente alterna más ordenado. Son cambios pensados para portátiles y equipos pequeños, donde el consumo importa tanto como la potencia bruta.

En el terreno de las ventanas, aparecen nuevas acciones de apilado, mejoras en las decoraciones del lado del cliente y un tratamiento más fino de pantallas y modos de visualización. También se han corregido detalles de conmutación de ventanas, filtrado de retroiluminación y cierre de compositores Wayland anidados.

Fuera de los grandes bloques, el lanzamiento acumula una lista notable de correcciones en componentes gráficos y en distintas utilidades del escritorio. La intención no es presumir de una revolución, sino dejar menos cabos sueltos en una base que sigue manteniendo X11 y Wayland como opciones de uso.

Visto en conjunto, Enlightenment 0.28 se presenta como una actualización de mantenimiento ambiciosa que toca redes, audio, portapapeles, energía y gestión de ventanas sin abandonar su doble base técnica. Para quien use este entorno, las mejoras más palpables llegan por el lado de la conectividad y del audio, mientras que el resto se reparte en ajustes de estabilidad y en pequeños detalles que, sumados, buscan una experiencia menos frágil y más coherente.