Enlightenment 0.24 llega con mejoras de screenshot, control de brillo y más

Después de nueve meses de desarrollo se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión del popular entorno de usuario “Enlightenment 0.24” el cual que se basa en un conjunto de bibliotecas EFL (Biblioteca de la Fundación Enlightenment) y widgets elementales.

Para quienes desconocen del escritorio Enlightenment, deben saber que está formado por componentes como un administrador de archivos, un conjunto de widgets, un iniciador de aplicaciones y un conjunto de configuradores gráficos.

Enlightenment es muy flexible en el procesamiento: los configuradores gráficos no restringen al usuario en la configuración y le permiten configurar todos los aspectos del trabajo, proporcionando herramientas de alto nivel (cambio de diseño, configuración de escritorios virtuales, gestión de fuentes, resolución de pantalla, distribución del teclado, localización, etc.), así como las oportunidades de ajuste de bajo nivel (por ejemplo, puede configurar el almacenamiento en caché, la aceleración gráfica, el consumo de energía, la lógica del administrador de ventanas).

Para ampliar la funcionalidad, se propone utilizar módulos (gadgets) y para procesar la apariencia: temas. En particular, los módulos están disponibles para mostrar en el escritorio un calendario-programador, pronóstico del tiempo, monitoreo, control de volumen, estimación de batería, etc. Los componentes de Enlightenment no están unidos entre sí de manera rígida y pueden usarse en otros proyectos o para crear entornos especializados, tales como cubiertas para dispositivos móviles.

¿Qué hay de nuevo en Enlightenment 0.24?

En esta nueva version del entorno, se agregó un módulo completamente rediseñado para crear capturas de pantalla que admiten el recorte y las funciones básicas de edición de imágenes, además de que se ha reducido el número de utilidades que se envían con el indicador para cambiar los identificadores de usuario (setuid). Las utilidades que requieren privilegios elevados se combinan en una sola aplicación del sistema.

Se ha agregado un nuevo módulo básico con un agente de autenticación a través de Polkit, que permitió deshacerse del lanzamiento de un proceso en segundo plano separado y el proceso de reinicio ahora está controlado por el controlador enlightenment_start y no por el entorno en sí.

Se proporciona la capacidad de controlar el brillo y la iluminación de monitores externos (a través de ddcutil), además de que se mejora de la eficiencia del procesamiento de fondos de escritorio al generar varias opciones en diferentes resoluciones.

En el administrador de archivos EFM, la resolución de miniatura predeterminada se incrementa a 256 × 256 píxeles, se propone un nuevo controlador de bloqueo y se proporciona un proceso de reinicio completo con un desvanecimiento gradual del contenido y sin la aparición de artefactos en la pantalla.

En lugar de la antigua interfaz de navegación para ventanas y escritorios abiertos (Pager), se utiliza el componente «vista previa en miniatura».

De los demás cambios que se destacan de esta nueva version:

Liberación periódica de memoria no utilizada a través de una llamada a malloc_trim.

Cuando se utiliza el servidor X, se implementa un enlace rígido del puntero del mouse a la pantalla para evitar que el puntero se salga de los límites.

Se agregó la capacidad de personalizar fondos de escritorio directamente desde Pager.

En el applet de control de reproducción, el reproductor de música seleccionado se inicia automáticamente si aún no se está ejecutando.

Se agregó una excepción para juegos en Steam relacionados con la definición del archivo «.desktop» correcto.

Se proporciona un proceso de arranque más fluido debido a la carga proactiva de componentes en un flujo de captación previa de E/S por separado.

Se agregó un tiempo de espera separado para ir al bloqueo de pantalla.

Bluez4 pila Bluetooth reemplazada con Bluez5.

Todos los problemas identificados durante las pruebas en el servicio Coverity se han resuelto.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre este lanzamiento, puedes consultar el anuncio en el siguiente enlace.

Obtener Enlightenment 0.24

Para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión, deben saber que de momento no hay paquetes preconstruidos para alguna distribución, por lo que de momento solo sé pude instalar esta nueva versión realizando la compilación del código fuente.