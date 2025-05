Hace un par de semanas me compré un mini PC de marca desconocida, chino, con Windows 11 para usarlo de TV Box. Me aporta todo lo que necesito en un centro multimedia, y cuando digo todo es todo. Que use Windows me permite incluso disfrutar de contenido protegido — como el de Prime Video — a su máxima calidad. Pero bueno, este artículo no va sobre ese aparato, sino sobre algo que he probado en él: Enlace Móvil.

En mi vida informática, yo he pasado por Windows XP, Ubuntu, macOS — en aquel entonces Mac OS X –, varios Linux haciendo distro-hopping y al mismo tiempo teniendo alguna máquina virtual con Windows para cubrir más posibilidades. Un par de años después de comprar mi iMac — que aún está vivo — tenía que renovar mi Nokia N97 y tomar una decisión: pasarme a Android o a iOS. Decidí lo segundo, y me siento cómodo con iPhone. Es una decisión personal y espero que se respete incluso en comunidades con usuarios como los lectores de un blog como este.

La compatibilidad e integración de macOS y iOS es perfecta. Cuando yo usaba el ecosistema ni siquiera necesitaba que el iPhone reflejara nada en el Mac, porque tenía las mismas aplicaciones y podía gestionarlo todo desde cualquier dispositivo. Pero los tiempos cambian, y las necesidades también, y hace cerca de una década que empecé a dejar de lado el iMac y volví a usar Linux como sistema principal.

Para resumir lo anterior, uso iPhone en el móvil y Linux en el escritorio.

Enlace Móvil funciona perfecto con el iPhone

Microsoft y Apple son enemigos íntimos. Siempre han estado condenados a entenderse. Apple Music — antes iTunes — está disponible para Windows, como también lo está ahora la app de iCloud o la extensión para su llavero de contraseñas. Sin embargo, no hay nada de Apple para Linux. Además, los de la manzana y los de las ventanas trabajan juntos para que los servicios funcionen bien en Windows, y esta una cuestión importante.

Lo que nos lleva a hablar de Enlace Móvil, una aplicación que no había probado hasta tener el mini PC. Una vez iniciado y configurado, veremos algo como lo de la captura de cabecera:

recomendados. En la parte superior de esa sección también aparecen los mensajes, pero si se eliminan todos los SMS, como es mi caso ahora, a lo mejor no aparecen los RCS (de eso hablaremos más adelante). Arriba de la zona pixelada vemos los apartados «Mensajes» y «Llamadas» , ya que Enlace Móvil es compatible con ambas.

, ya que Enlace Móvil es compatible con ambas. A la izquierda se ve el nombre del dispositivo conectado y lo que sería el centro de control: tengo la notificación de un gol del Real Madrid y la posibilidad de controlar la música. Si se hace clic en las notificaciones, a veces nos lleva a una página web. Si la notificación es de WhatsApp, nos lleva a la app. Por lo menos ahora mismo no se puede responder a WhatsApp desde «Phone Link».

Además, es posible enviar archivos de un dispositivo al otro.

Compatible con RCS…

… en teoría. No lo dice ni Microsoft, ni Apple ni Google, pero Enlace Móvil de Windows soporta mensajes RCS. En un principio, la aplicación está diseñada para enviar SMS desde el PC, pero la realidad es que Enlace Móvil no pasa por mucho de ser un «espejo» de lo que pasa en nuestro móvil. Si, como es mi caso, se desactiva el envío de SMS desde los ajusts para enviar sólo iMessage o RCS, Phone Link enviará eso mismo.

Quiero insistir en que esto es lo que dice la teoría, y también que la app avisa de que se pueden aplicar cargos. Yo lo he probado, he mirado la factura y no se me ha realizado ningún cargo.

¿Por qué KDE Connect no está a la altura?

No estaría justo si dijera esto y lo dejara así. No está a la altura si se usa con un iPhone, ya que nadie de Apple trabaja con nadie de la comunidad Linux y no le abre las puertas a su funcionamiento. KDE Connect nos permite conectar un iPhone, pero sólo para enviar archivos y controlar el PC desde el teléfono, poco más. Si no puedo enviar o responder a mensajes, me sabe a poco.

A mí me gustaría usar más los mensajes RCS, pero no quiero estar siempre con el móvil en la mano. Mi deseo sería poder responder a todo lo que reciba en el móvil desde mi portátil, y por eso siento celos del Enlace Móvil de Windows.

Llegados a este punto, recordar una vez más que tenemos una sección «Linux vs. Windows» en este blog, para los usuarios que sientan deseos de criticarme por escribir un artículo como este. Y también que este es el volumen 2 de cosas que envidio de Windows, compatibilidad con software aparte. ¿Habrá volumen 3?