El proyecto EndeavourOS ha publicado una nueva imagen de instalación bajo el nombre Titan Neo, una actualización de su ISO que llega coincidiendo con la renovación mensual de Arch Linux. Aunque se trata de un refresco periódico, esta versión, que llega algo más de dos semanas después de la anterior, incorpora cambios técnicos relevantes que afectan tanto al instalador como a componentes clave del sistema, especialmente interesantes para quienes usan entornos gráficos exigentes o tarjetas NVIDIA.

La idea de este lanzamiento no es revolucionar la distribución, sino ofrecer una base más pulida y actualizada para instalaciones nuevas. En Titan Neo se han alineado los paquetes con las últimas versiones disponibles del ecosistema Arch, se han corregido fallos detectados por la comunidad y se ha afinado la experiencia con KDE Plasma, uno de los escritorios más populares entre los usuarios de EndeavourOS.

EndeavourOS Titan Neo: nueva ISO y enfoque en la actualización

La imagen de EndeavourOS Titan Neo se presenta como la ISO de referencia para este inicio de mes, en paralelo al ISO mensual de Arch Linux que ya integra el kernel Linux 7.0. Aunque EndeavourOS se mantiene fiel a su filosofía de ofrecer una experiencia Arch simplificada, la distribución aprovecha este refresco para incorporar en la ISO una selección de paquetes recientes y ajustes específicos que facilitan la instalación en equipos actuales, algo relevante para quienes quieren instalar desde cero en hardware moderno.

Esta versión no sustituye el modelo rolling release propio de Arch, sino que actúa como punto de partida más cómodo para nuevas instalaciones. Tras el primer arranque, los usuarios seguirán recibiendo las actualizaciones habituales vía repositorios, pero gracias a Titan Neo evitarán descargar grandes volúmenes de paquetes nada más instalar el sistema, algo que en conexiones más lentas o instalaciones repetidas se agradece bastante.

Instalador Calamares mejorado y cambios generales del sistema

Uno de los pilares de este refresco es la actualización del instalador gráfico Calamares. El equipo de EndeavourOS ha integrado una versión más reciente de esta herramienta, con el objetivo de mejorar la fiabilidad durante el proceso de instalación y ofrecer una experiencia algo más pulida. Aunque no se han detallado de forma exhaustiva todos los cambios, se ha hecho hincapié en que el nuevo Calamares corrige diversos problemas reportados en escenarios concretos, lo que puede evitar errores molestos al particionar discos o configurar el sistema.

Este ajuste del instalador se complementa con una serie de actualizaciones en el conjunto de software incluido en la ISO. De este modo, quienes arranquen Titan Neo encontrarán directamente versiones recientes de los componentes más utilizados en el escritorio, reduciendo la necesidad de realizar largas tandas de actualización justo después de la instalación inicial.

Actualizaciones de software: Firefox, Mesa y controlador NVIDIA

Entre las actualizaciones más visibles en EndeavourOS Titan Neo destaca la inclusión de Firefox 150 como navegador por defecto, una versión que incorpora las últimas mejoras de seguridad y rendimiento del proyecto Mozilla. Esto permite que, desde el primer arranque, el usuario pueda navegar con un navegador totalmente al día, algo especialmente importante para quienes priorizan la privacidad y la protección frente a vulnerabilidades recientes.

En el terreno gráfico, Titan Neo integra la pila de drivers Mesa en su versión 26.0.5, clave para los usuarios de GPU AMD e Intel y para cualquier equipo que dependa de controladores gráficos libres. Esta versión de Mesa supone un paso adelante en compatibilidad y rendimiento en videojuegos y aplicaciones 3D, algo que puede notarse tanto en títulos nativos de Linux como en usos más avanzados, por ejemplo con Steam, Proton o herramientas de creación de contenido gráfico que requieren aceleración por hardware.

Para quienes usan tarjetas gráficas dedicadas de NVIDIA, la ISO incluye el controlador propietario NVIDIA 595.58.03. Esta versión apunta a mejorar el soporte de los modelos más recientes de la marca y, en general, a pulir el comportamiento del stack gráfico bajo Linux. En entornos donde la GPU NVIDIA es la pieza central del equipo (como en estaciones de trabajo, PCs gaming o portátiles de gama alta), disponer del driver actualizado directamente en la ISO facilita mucho el proceso de instalación, ya que reduce los problemas habituales relacionados con pantallas en negro, configuraciones manuales o conflictos con versiones anteriores del controlador.

Mejoras para KDE Plasma: adiós a SDDM, hola al nuevo Plasma Login Manager

Uno de los cambios más comentados de EndeavourOS Titan Neo afecta específicamente a los usuarios de KDE Plasma, un entorno de escritorio muy extendido entre perfiles avanzados que valoran la personalización y el control detallado del sistema. Hasta ahora, la distribución utilizaba el gestor de inicio de sesión SDDM, pero con Titan Neo se ha realizado una transición al nuevo Plasma Login Manager desarrollado dentro del propio ecosistema de KDE.

El equipo de EndeavourOS señala que este cambio busca mejorar de forma notable la experiencia de inicio de sesión, sobre todo en equipos que utilizan la pila oficial de drivers de NVIDIA. Aunque no se han ofrecido cifras concretas, el objetivo es reducir los fallos visuales, los cuelgues en el login y los problemas de integración que algunos usuarios venían reportando cuando combinaban KDE Plasma, SDDM y controladores propietarios de NVIDIA en una misma configuración.

Este movimiento se enmarca en la tendencia de KDE de integrar más estrechamente sus componentes propios para ofrecer una experiencia más cohesionada. Para el usuario final, el cambio debería traducirse en un arranque más estable y un comportamiento más predecible al iniciar sesión, cambiar de usuario o salir de la sesión en Plasma, algo especialmente relevante en escenarios de uso intensivo o en equipos compartidos donde cualquier incidencia en la pantalla de login puede resultar especialmente molesta.

Corrección de errores y mejoras basadas en los reportes de la comunidad

Más allá de las grandes novedades, EndeavourOS Titan Neo incluye una serie de correcciones de errores derivadas de los reportes enviados por los usuarios en los últimos meses. Aunque el anuncio no entra al detalle de cada fallo solucionado, sí se menciona que el objetivo de esta ISO es limar asperezas en distintos puntos de la experiencia de instalación y uso inicial.

Este tipo de pulido continuo suele notarse en pequeños aspectos del día a día: mensajes de error menos frecuentes, procesos que antes requerían ajustes manuales y ahora funcionan directamente, o pequeños problemas de compatibilidad que desaparecen. En una distribución rolling basada en Arch, donde la rapidez de actualización es una de sus señas de identidad, dedicar esfuerzos a recoger feedback y plasmarlo en una ISO más madura es especialmente útil para quienes instalan el sistema con frecuencia o lo despliegan en varios equipos.

Dónde obtener EndeavourOS Titan Neo y recursos adicionales

Quienes quieran probar o instalar EndeavourOS Titan Neo pueden descargar la nueva imagen ISO directamente desde la web oficial del proyecto, EndeavourOS.com. Desde allí se ofrece acceso a los enlaces de descarga, documentación básica y notas de lanzamiento, además de otros recursos para resolver dudas durante la instalación, algo especialmente útil para usuarios que vienen de otras distribuciones y quieren acercarse al ecosistema Arch de forma más amigable.

Titan Neo se presenta como una opción interesante para quienes buscan un sistema rolling release basado en Arch, con un instalador gráfico relativamente sencillo, drivers y paquetes actualizados y una comunidad activa detrás. El hecho de que el equipo esté ya trabajando en Triton indica, además, que el proyecto mantiene una hoja de ruta viva y pretende seguir afinando tanto la experiencia de instalación como la variedad de escritorios disponibles.

Con todo este conjunto de cambios, EndeavourOS Titan Neo se coloca como un punto de partida más sólido para nuevas instalaciones, al combinar actualizaciones de software clave (Firefox, Mesa, NVIDIA), ajustes específicos para KDE Plasma y un instalador Calamares renovado con un buen número de correcciones. Para quienes quieran montar un sistema Arch-like en sus equipos, ya sea en un sobremesa en casa, en un portátil de trabajo o en una máquina destinada a juegos, esta ISO reduce fricciones iniciales y deja el terreno preparado para seguir recibiendo, vía rolling release, las novedades que lleguen tanto desde Arch Linux como desde el propio proyecto EndeavourOS.