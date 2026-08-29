EndeavourOS Titan Nova ya está disponible como la nueva imagen de instalación de la popular distribución basada en Arch Linux. La actualización llega como una versión puente mientras el equipo de desarrollo continúa trabajando en Triton, el próximo gran lanzamiento de EndeavourOS. El proyecto reconoce que esperaba tener esa nueva versión preparada a estas alturas, pero los cambios necesarios para completar la transición del entorno Live hacia Wayland han obligado a dedicar más tiempo al desarrollo.

Por este motivo, el equipo ha decidido no mantener la anterior imagen Titan Neo hasta la llegada de Triton y publicar una nueva actualización intermedia. Titan Nova no introduce grandes cambios para los usuarios que ya utilizan EndeavourOS, pero actualiza el soporte de hardware, renueva numerosos componentes del entorno Live y del instalador y corrige algunos problemas detectados durante los últimos meses.

EndeavourOS Titan Nova llega mientras Triton sigue en desarrollo

La principal razón de la publicación de Titan Nova está directamente relacionada con Triton. El equipo de EndeavourOS esperaba que su próxima gran versión estuviera disponible antes, pero ha decidido retrasarla para terminar correctamente el trabajo pendiente.

Uno de los cambios más importantes de Triton será la utilización de Wayland en el entorno Live de la distribución. Según explica el proyecto, esta decisión está relacionada con los próximos cambios que llegarán al escritorio KDE Plasma y representa un desafío importante para el equipo de desarrollo.

En lugar de apresurar la publicación de Triton o mantener una imagen de instalación demasiado antigua durante más tiempo, EndeavourOS ha optado por actualizar la serie Titan. De esta forma, Titan Nova actúa como una versión puente que permite ofrecer una ISO más reciente mientras continúa el desarrollo del próximo lanzamiento principal.

Una ISO actualizada con nuevo kernel y componentes recientes

La nueva imagen incorpora una actualización importante de los paquetes incluidos en el entorno Live y en el instalador sin conexión. Titan Nova llega con Linux 7.1.8, proporcionando un soporte de hardware más reciente para las nuevas instalaciones de EndeavourOS.

También se actualizan otros componentes fundamentales, entre ellos Calamares 26.03.2.3, Firefox 153.0.4, Mesa 26.1.7 y Xorg Server 21.1.24. Todos estos paquetes forman parte del entorno utilizado durante la instalación y permiten que la nueva ISO parta de una base mucho más actualizada que Titan Neo.

La renovación de estos componentes resulta especialmente importante en una distribución rolling release como EndeavourOS. Aunque los usuarios existentes ya reciben las actualizaciones mediante los repositorios, una nueva ISO evita que quienes realicen una instalación desde cero tengan que partir de un entorno demasiado antiguo.

EndeavourOS Titan Nova introduce mejoras para las tarjetas gráficas NVIDIA

EndeavourOS Titan Nova también incorpora versiones actualizadas de los controladores destinados a las tarjetas gráficas NVIDIA. La imagen incluye NVIDIA Utils 610.57 y NVIDIA Open 610.54, siguiendo la evolución de las nuevas ramas de controladores disponibles para Linux.

El proyecto ha trabajado además en mejorar la experiencia del entorno Live cuando se utiliza el controlador abierto Nouveau. Este aspecto es importante porque la compatibilidad gráfica durante el arranque de una imagen Live puede determinar si el usuario consigue iniciar correctamente el instalador antes de que pueda seleccionar e instalar los controladores más adecuados para su hardware.

La actualización continúa así el trabajo realizado en anteriores versiones de EndeavourOS para mejorar la detección y el soporte de las GPU NVIDIA durante el proceso de instalación.

Correcciones para el instalador en EndeavourOS Titan Nova y la configuración del teclado

La nueva ISO también soluciona un problema relacionado con cambios recientes en la configuración del teclado. Este fallo podía provocar errores durante el proceso de instalación y afectaba directamente a uno de los componentes básicos necesarios para configurar correctamente un nuevo sistema.

El equipo ha aplicado una solución temporal en Titan Nova y tiene previsto implementar una corrección permanente con la llegada de Triton. De esta forma, los usuarios que utilicen la nueva imagen ya pueden evitar el problema mientras el desarrollo de la próxima versión principal continúa avanzando.

Este tipo de cambios explica precisamente la utilidad de una actualización intermedia. Aunque Titan Nova no incorpora grandes funciones nuevas, permite corregir problemas que afectan a nuevas instalaciones sin tener que esperar a que Triton esté completamente terminado.

Budgie desaparece temporalmente de las opciones de instalación

Otro de los cambios más llamativos de Titan Nova es la eliminación temporal de Budgie como opción de instalación. El proyecto ha decidido retirar el entorno de escritorio mientras continúa su transición upstream hacia tecnologías de visualización más modernas.

La decisión está relacionada con la evolución del propio proyecto Budgie y con la experiencia que EndeavourOS considera adecuada para sus usuarios. Por el momento, el equipo no está satisfecho con el estado de la implementación disponible como opción predeterminada para nuevas instalaciones.

La retirada no significa necesariamente un abandono definitivo. EndeavourOS tiene previsto volver a ofrecer Budgie más adelante, una vez que la situación upstream permita proporcionar una experiencia de instalación que cumpla con las expectativas del proyecto.

Los usuarios actuales no necesitan instalar Titan Nova

Como ocurre con las anteriores actualizaciones Neo y Nova de EndeavourOS, Titan Nova está dirigida principalmente a las nuevas instalaciones. Los cambios afectan al instalador Calamares, a la instalación offline y al entorno Live incluido en la imagen ISO.

Los usuarios que ya tienen EndeavourOS instalado y mantienen el sistema actualizado no necesitan descargar la nueva ISO ni reinstalar la distribución. EndeavourOS utiliza un modelo rolling release basado en Arch Linux, por lo que las actualizaciones de paquetes llegan continuamente al sistema mediante el proceso habitual de actualización.

Esto significa que Titan Nova no debe entenderse como una versión que obligue a actualizar una instalación existente. Su función principal es proporcionar una imagen más moderna y corregida para quienes vayan a instalar EndeavourOS desde cero o necesiten utilizar el entorno Live.

Titan Nova sirve de puente hacia la llegada de Triton

La publicación de EndeavourOS Titan Nova muestra que el proyecto prefiere dedicar más tiempo a completar correctamente los cambios de Triton antes que acelerar su lanzamiento. La transición del entorno Live hacia Wayland representa una modificación importante en la arquitectura de la distribución y está vinculada a la evolución futura de KDE Plasma.

Mientras ese trabajo continúa, Titan Nova mantiene actualizada la imagen de instalación con un kernel más reciente, nuevas versiones de Mesa, Firefox y otros componentes, además de correcciones destinadas a mejorar la experiencia de instalación y la compatibilidad con el hardware actual.

La nueva ISO no pretende competir con Triton ni convertirse en una gran versión de EndeavourOS. Su objetivo es mucho más práctico: mantener la serie Titan actualizada mientras el próximo gran lanzamiento necesita algo más de tiempo para estar preparado.

EndeavourOS actualiza su imagen sin detener el desarrollo

Con Titan Nova, EndeavourOS mantiene una estrategia que ya ha utilizado anteriormente con sus versiones Neo y Nova. Estas actualizaciones intermedias permiten renovar el entorno de instalación y aplicar correcciones importantes sin tener que convertir cada nueva ISO en un lanzamiento principal con grandes cambios propios.

En este caso, la actualización tiene además un papel especialmente claro. Triton sigue siendo el próximo gran objetivo del proyecto, pero su desarrollo requiere más trabajo debido a la llegada de Wayland al entorno Live y a otros cambios que afectarán a la experiencia de instalación.

Hasta entonces, EndeavourOS Titan Nova se convierte en la imagen más reciente recomendada para nuevas instalaciones. Con Linux 7.1.8, Mesa 26.1.7, componentes actualizados, mejoras para NVIDIA y varias correcciones, la nueva ISO mantiene al día una distribución que sigue evolucionando como rolling release mientras prepara uno de sus cambios más importantes para la próxima generación.