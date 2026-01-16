La distribución EndeavourOS Ganymede Neo ya está disponible como nueva imagen estable para quienes quieran instalar desde cero este sistema basado en Arch Linux. Se trata de una actualización moderada de la anterior ISO de Ganymede, que no revoluciona la experiencia, pero sí pone al día el instalador y los componentes principales para facilitar la vida a quienes den el salto ahora.

Al apoyarse en un modelo de publicación continua, EndeavourOS sigue la filosofía rolling release: se instala una vez y, a partir de ahí, solo hay que ir actualizando. Por eso, esta ISO de Ganymede Neo está pensada principalmente para instalaciones nuevas, mientras que los usuarios que ya tuvieran Ganymede con el sistema al día disponen prácticamente de las mismas versiones de software sin necesidad de reinstalar.

EndeavourOS Ganymede Neo: una ISO renovada con Linux 6.18 LTS y KDE Plasma 6.5.4

La nueva instantánea se distribuye con el kernel Linux 6.18 LTS, una rama de soporte extendido orientada a ofrecer mayor estabilidad a medio plazo, algo valorado tanto en equipos de escritorio como en entornos más exigentes en Europa. Sobre esta base se integra el escritorio KDE Plasma 6.5.4, acompañado del conjunto de bibliotecas KDE Frameworks 6.22 y de las aplicaciones de KDE Gear 25.12.1, formando un entorno bastante coherente y actualizado para el usuario final.

Este enfoque convierte a la ISO de Ganymede Neo en una opción razonable para quienes buscan un escritorio KDE moderno sin tener que montar Arch Linux desde cero. El equipo de EndeavourOS mantiene la esencia de Arch —repositorios, filosofía y flexibilidad—, pero reduce buena parte de la complejidad inicial, algo que puede resultar especialmente interesante para usuarios de España y otros países europeos que no quieran dedicar horas a configurar el sistema base.

Componentes gráficos y base del sistema actualizados en EndeavourOS Ganymede Neo

En el apartado gráfico, la imagen incorpora la pila Mesa 25.3.3, lo que permite aprovechar mejor las capacidades de las GPU más recientes, especialmente en equipos de sobremesa y portátiles que se comercializan en el mercado europeo con gráficas integradas y dedicadas. Junto a ello se ofrece el servidor gráfico X.Org Server 21.1.21, todavía muy extendido en muchas configuraciones frente a Wayland, lo que contribuye a una compatibilidad amplia con hardware variado.

Para los usuarios con tarjetas de la firma verde, el sistema incluye el controlador NVIDIA 590.48.01 y los paquetes nvidia-utils 590.48.01-2, integrados ya en el instalador de Ganymede Neo. Además, el proyecto ha introducido cambios en la forma de gestionar estos drivers para utilizar directamente los controladores Nvidia abiertos por defecto, una decisión que busca mejorar la experiencia inicial y simplificar la configuración en portátiles híbridos o equipos con GPU dedicadas.

Mejoras en el instalador Calamares y corrección de errores

Una de las novedades más prácticas de esta ISO es la presencia del instalador gráfico Calamares 26.01.1.5, versión que, además de incluir mejoras internas, soluciona un fallo que podía generar tiempos de arranque muy largos en instalaciones nuevas antes de aplicar las primeras actualizaciones. Este tipo de ajustes no suelen llamar tanto la atención como un cambio de escritorio, pero marcan la diferencia en la primera impresión del usuario.

El objetivo de estas ediciones Neo es que la imagen de instalación esté alineada con el estado real del sistema en el repositorio, de modo que el usuario no tenga que descargar inmediatamente grandes cantidades de paquetes tras el primer inicio. En el caso de Ganymede Neo, se han integrado ya las versiones recientes de componentes clave, como Linux 6.18.4.arch1-1 en el kernel de la ISO, lo que reduce el número de paquetes pendientes tras el primer arranque del sistema recién instalado.

Aplicaciones clave: Firefox y paquetes de escritorio

En el apartado de software de usuario, la nueva imagen incluye el navegador Mozilla Firefox 146, concretamente en su compilación Firefox 146.0.1-1, ofreciendo una versión totalmente actualizada desde el primer inicio de sesión. De este modo, quienes instalen EndeavourOS Ganymede Neo en su PC principal o portátil no necesitan pasar por una ronda de actualizaciones inmediata para poder navegar con un navegador moderno y con los últimos parches de seguridad.

Más allá del navegador, la ISO también integra actualizaciones sobre otros paquetes de uso general y del propio escritorio KDE, apoyándose siempre en los repositorios de Arch Linux. Al tratarse de una base rolling, estos componentes seguirán avanzando con el tiempo, pero Ganymede Neo entrega ya una instantánea bastante reciente que evita instalar una versión desfasada para luego descargar un volumen elevado de actualizaciones.

Cambios en Cinnamon, Budgie y paquetes eliminados

EndeavourOS no se limita a KDE, y la ISO de Ganymede Neo también refleja cambios en otras sesiones de escritorio. En el caso de las variantes con Cinnamon y Budgie, se ha decidido retirar el paquete Nemo Preview del conjunto de software instalado por defecto. Este cambio se produce porque dicho paquete se ha eliminado del repositorio oficial de Arch Linux, de modo que mantenerlo en la selección inicial ya no era viable.

Para los usuarios que ya estuvieran utilizando EndeavourOS con Cinnamon o Budgie, este ajuste se habrá aplicado mediante las actualizaciones habituales. En nuevas instalaciones, el explorador de archivos Nemo seguirá estando disponible, pero sin el complemento de vista previa retirado de los repositorios. La idea es mantener la coherencia con Arch y reducir posibles errores derivados de paquetes que ya no se mantienen de forma oficial.

EndeavourOS Ganymede Neo: una actualización discreta para usuarios existentes

El propio equipo de EndeavourOS y las comunidades que siguen de cerca la distribución coinciden en que Ganymede Neo no supone un gran cambio para quienes ya tienen el sistema instalado. Si el usuario ha ido aplicando las actualizaciones de manera habitual, ya disfruta del kernel 6.18, de las versiones recientes de Mesa, de Firefox y del resto de componentes que ahora se integran de serie en la ISO.

En ese contexto, la utilidad principal de esta edición se orienta a las nuevas instalaciones: facilitar que la experiencia inicial sea lo más cercana posible al estado actual del sistema en los repositorios, con menos descargas iniciales y con un instalador corregido y más ágil. Para quienes ya forman parte de la base de usuarios de EndeavourOS en España o Europa, el procedimiento recomendado sigue siendo actualizar desde la terminal con el comando habitual sudo pacman -Syu , sin necesidad de reinstalar nada.

Proceso de actualización y descarga en Europa

Los usuarios que ya tengan EndeavourOS Ganymede en su equipo pueden obtener las novedades de Ganymede Neo simplemente actualizando el sistema. Basta con abrir un emulador de terminal y ejecutar sudo pacman -Syu para sincronizar la base de datos de paquetes y descargar las últimas versiones disponibles. Este proceso mantiene todos los datos personales y ajustes, ya que la distribución respeta plenamente el modelo rolling release de Arch Linux.

Para instalaciones nuevas, la ISO de EndeavourOS Ganymede Neo se puede descargar desde la web oficial del proyecto, donde se ofrecen diferentes espejos (mirrors) repartidos por diversas regiones, incluyendo Europa. Esto contribuye a que los tiempos de descarga sean razonables en países como España, Francia, Alemania o Italia, incluso en conexiones domésticas. Una vez descargada la imagen, se puede grabar en una memoria USB mediante utilidades habituales en Linux, Windows o macOS.

Ganymede Neo como cierre de ciclo antes de EndeavourOS Titan

El equipo de desarrollo ha indicado que Ganymede Neo será la última iteración de la serie Ganymede. A partir de ahora, los esfuerzos se centrarán en la próxima gran versión, denominada EndeavourOS Titan, que ya está en el horizonte y se espera para más adelante en el año. Esta futura entrega llegará con el escritorio KDE Plasma 6.6, un nuevo salto de versión que traerá consigo cambios adicionales en funcionalidad y en la base técnica del entorno.

Además del escritorio, Titan se apoyará en el kernel Linux 6.19 y otras mejoras que todavía no se han detallado por completo. No obstante, el anuncio de Ganymede Neo deja claro que la rama actual mantiene un nivel de soporte suficiente mientras se prepara ese siguiente paso. Para los usuarios que ya se manejan bien con EndeavourOS en Europa, la decisión de pasar a Titan o permanecer en Ganymede durante un tiempo dependerá, sobre todo, de sus necesidades de estabilidad frente a las ganas de probar las últimas novedades.

La llegada de EndeavourOS Ganymede Neo se puede interpretar como un pulido final a la etapa Ganymede: una ISO más alineada con el estado actual del sistema, con kernel 6.18 LTS, KDE Plasma 6.5.4 y un instalador Calamares mejorado que corrige problemas de arranque y simplifica la instalación, mientras el proyecto pone ya la mirada en Titan y en el siguiente salto tecnológico dentro del ecosistema Arch.