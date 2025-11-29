EndeavourOS Ganymede llega con Plasma 6.5 y Linux 6.17

EndeavourOS sigue vivo. Ha pasado mucho tiempo desde su última ISO, motivo por el cual han empezado la nota sobre el lanzamiento de EndeavourOS Ganymede aclarando este punto. Aquella ISO salió en marzo, y ocho meses sin novedades es mucho tiempo para que la gente no especule. Aún así, que no se lancen nuevas ISOs no significa que el proyecto esté parado, pues las instalaciones existentes siguen recibiendo actualizaciones constantes como buen derivado de Arch que es.

Parte de la tardanza la ha tenido que ver el tema familiar. Aunque han decidido prestar más atención a la familia, siguen añadiendo todos los paquetes cuando es necesario, y éstos se instalan sin problemas desde el instalador web (netinstaller). En lo único en donde se nota de verdad es en la sesión en vivo: la que había era de marzo, y esa Live Session es la que se verá un poco desfasada. Por todo lo demás, el proyecto sigue vivo y coleando, y más ahora que hay disponible nueva ISO.

Novedades más destacadas de EndeavourOS Ganymede

De EndeavourOS cabe destacar que ha pasado a usar el kernel Linux 6.17.8.arch1-1. También es digno de mención que el escritorio oficial ha pasado a ser Plasma 6.5.3, la serie más reciente del entorno de KDE que ya ha recibido tres actualizaciones de mantenimiento.

Entre el resto de paquetes, Firefox está en la v145, el instalador ha subido a Calamares 25.11.1.9-1, Mesa 1:25.2.7-1 y en el apartado gráfico Nvidua-utils 580.105.08-4 y xorg-server 21.1.20-1. Cabe recordar que KDE no ofrecerá sesiones X11 a partir de Plasma 6.8, aunque queda esperar para ver qué enfoque le da Arch a este tema y qué hace EndeavourOS que está bajo su paraguas.

La imagen de EndeavourOS Ganymede está disponible en la página web oficial del proyecto. Los usuarios existentes habrán recibido los nuevos paquetes si realizan actualizaciones con regularidad.