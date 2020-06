Si te gusta Arch Linux pero no quieres pasar por la dificultad que implica instalarlo y otros aspectos no aptos para los novatos, entonces debes saber que existen varias distros derivadas de Arch y que están enfocadas a mejorar la facilidad de uso y ser mucho más amigables. Una de esas distros es el proyecto EndeavourOS.

Si te gusta, podrás descargarla de forma gratuita y empezar a probar las bondades de esta fantástica distro desde la web oficial del proyecto. Pero si no la conoces, antes de nada me gustaría mostrarte algunas de esas cualidades que la hacen tan intersante…

EndeavourOS hereda muchas de las cosas que te gustan de Arch Linux, pero principalmente enfocada a mejorar la amigabilidad para que lo puedan usar los usuarios menos experimentados, al igual que hace Manjaro y otras. Y eso no implica renunciar a la seguridad, robustez y rendimiento de Arch.

Para que la instales fácilmente, EndeavourOS trae el famoso instalador gráfico Calamares, que es también la base de otras distros. Nada de usar el modo texto, así que es un gran punto a su favor. Este instalador te guiará durante el proceso para que selecciones los distintos aspectos como los locales, particionamiento, paquetes, así como el entorno que quieres.

Por cierto, admite elegir entre crear un SWAP normal o uno con capacidad de Hibernar, para los que van a usar esta opción completa del sistema. La opción con capacidad para hibernar hará esta partición más grande de lo habitual, pero te permitirá tener soporte para ello. En el caso de la normal será más reducida. Es algo que genera algo de confusión a los usuarios, pero que no tiene mayor misterio…

En cuanto a su aspecto físico, tú puedes elegir entre los entornos de escritorio ligeros XFCE, LXQT, así como Cinnamon, MATE, GNOME, Budgie, Deepin, y también incluso el gestor de ventanas i3. Es decir, admite bastante nivel de personalización en ese sentido.

Y no me gustaría dejar el artículo aquí sin hablar de las nuevas funciones que incluye EndeavourOS, que permiten una gran parte de trabajo y gestión desde herramientas con GUI, es decir, gráficas. Entre estas herramientas que te facilitan la vida encontrarás utilidades para actualizar, para trabajar con los logs (y monitorizar el registro),etc. Y si no es suficiente, siempre tienes la maravillosa Wiki de Arch.