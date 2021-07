Volvemos a hablar de un tema que gusta a muchos y odian otros: los entornos gráficos que hay disponibles para Linux. Aquí no vamos a entrar en si es bueno por las opciones o malo por la «fragmentación», sino en los diferentes escritorios y cuál es el mejor. Está claro que esto es algo subjetivo, por lo que vamos a hacer una encuesta para saber qué opina la comunidad, o más concretamente los lectores de LxA, sobre cuál es el mejor entorno gráfico.

Escritorios hay muchos y cada vez hay más, siendo uno de los últimos en entrar a escena el Cutefish (CDE) que se anunció hace alrededor de un mes. Siendo un escritorio/entorno joven, ese será uno de los que no incluiremos en la encuesta, y creo que también sería buena idea no incluir otros como UKUI por ser algo destinado al público chino. Para los que prefieran escritorios como este, los comentarios y la opción «otros» siempre estarán disponibles.

En busca del mejor entorno gráfico según la comunidad

GNOME

GNOME es uno de los escritorios más usados en Linux. Uno de los motivos es que está disponible como sabor oficial en mucho proyectos, como Ubuntu y Fedora, en donde es el sabor principal, o Manjaro. A partir de GNOME 3, todo empezó a ser más intuitivo y fácil de usar, por lo que puede ser una buena opción para los usuarios menos expertos. Las aplicaciones del proyecto también son muy fáciles de usar, y eso puede ser malo para los usuarios más exigentes, no porque sean fáciles, sino porque son sencillas y sin muchas opciones. En el vídeo anterior se ve cómo funcionan los gestos de GNOME 40 en Manjaro (Unstable cuando se hizo el vídeo).

KDE/Plasma

KDE/Plasma es uno de los escritorios que eligen los usuarios exigentes. Tiene una interfaz más parecida a la de Windows, con el panel inferior, la bandeja del sistema a la derecha y el menú de aplicaciones a la izquierda, pero destaca por lo productivo que es y las opciones y funciones que ofrece. Además, en el paso a Plasma 5 se corrigieron muchos bugs por los que muchos huíamos del entorno de KDE y es tan ligero que incluso sistemas como Ubuntu Studio se han pasado a él. En el vídeo está Plasma 5.16, pero se puede echar un vistazo al entorno.

MATE

MATE nació por y para los usuarios que estaban descontentos con GNOME 3 o Unity, ya que Ubuntu cambió hace ahora unos diez años al entorno que, decían, se usaría tanto en ordenadores de escritorio como en móviles. No es más que el GNOME 2 que usaba Ubuntu en sus inicios, pero actualizado para que funcione con las nuevas tecnologías, nuevas opciones y aplicaciones. Es más ligero que GNOME 3+, pero su imagen parece de la década pasada. Aún así, tiene muchos adeptos por lo bien que se mueve y lo personalizable que es.

XFCE

XFCE es la edición por defecto de Manjaro, y si lo es es porque creen que ofrece una experiencia liviana y personalizable. Su imagen no es tan atractiva como la de GNOME, por ejemplo, pero eso es porque se centran más en que funcione bien que en que entre por los ojos. Lo usan muchos que buscan un sistema operativo ligero, aunque muchos se quejan de que con el tiempo se está haciendo algo más pesado.

Cinnamon

Cinnamon es otro de los escritorios que nació y cogió fuerza tras el paso de Ubuntu a Unity. Lo desarrolla el proyecto Linux Mint, y tiene un panel inferior y menú de aplicaciones tipo Windows y parecido al de KDE, pero en este caso se parece más al sistema de Microsoft porque por defecto tiene iconos en el escritorio como el de la carpeta personal.

Budgie

Budgie usa algunos componentes de GNOME como GTK, pero tiene un diseño un poco más cuidado y algunos aspectos más destacados como el centro de control lateral desde donde vemos los Widgets y las notificaciones, entre otras cosas. Cuando llegó fue como una bocanada de aire fresco, y aún hoy en día sigue siendo una opción para los que quieren algo más bonito. Además, parece un poco más ligero que GNOME.

LXQt/LXDE

Si se busca un entorno gráfico ligero, entre ellos tienen que estar LXQt o LXDE. Los desarrolla el mismo equipo y lo hacen con el objetivo de ofrecer una experiencia ligera que consuma pocos recursos. De hecho, no son pocos los que dicen que han resucitado un equipo con un entorno como estos, pero no es tan personalizable como XFCE y mucho menos como otros como Plasma.

Deepin (DDE)

Deepin Desktop Environment o DDE es uno de los escritorios que más está gustando a la comunidad en la actualidad, por lo menos su imagen. Lo desarrolla el equipo que hay detrás de Deepin Linux, y tiene una imagen muy «maquera», con menús con transparencias y un diseño muy bonito. El escritorio lo completarían muchas de sus aplicaciones, como una de capturas de pantalla que viene instalada por defecto y funciona muy bien. Los que lo hemos probado hemos notado que se siente un poco pesado, pero habrá que ver cómo funciona en el futuro.

i3/Sway

Algunos lo definen como «el sistema de los hackers», aunque en realidad estamos hablando de dos gestores de ventanas. El escritorio en sí, o tal y como lo conocemos, no existe; cuando abrimos una aplicación, aparece a pantalla completa, y cada programa que abramos hará que la pantalla se divida una vez más. Se puede cambiar entre el equivalente a los escritorios virtuales con combinaciones de teclas. De hecho, podríamos usar todo el sistema sin un ratón, para lo que hay que aprender. i3 es la versión mejor soportada en la actualidad y trabaja en X11, mientras que Sway es la evolución que lo hace en Wayland. Ambos son ligeros porque no tienen entorno gráfico al uso.

Pantheon

Pantheon es el entorno gráfico que usa elementary OS, uno que se basa mucho en la interfaz de Apple. Tiene su propia manera de hacer las cosas, por lo que puede ser complicado hacer algunas tareas si estamos acostumbrados a otro entorno gráfico, pero gusta a muchos usuarios. Es más ligero que otros escritorios, tanto es así que a mí me iba bien en un netbook de 10.1″, pero hace ahora unos 10 años.

Unity

En lo personal, si añado a Unity a esta lista es porque parece que a la comunidad le gusta más de lo que yo creía. Empezó su desarrollo Canonical y fue motivo de que muchos buscáramos alternativas, pero en la actualidad está volviendo a la vida de la mano de Ubuntu Unity Remix. Tiene una imagen similar al GNOME que usa el actual Ubuntu, pero con los iconos y la caja de aplicaciones diferentes, entre otras cosas. He de confesar que no lo he probado recientemente, pero creo que es más pesado que la media y hace falta un equipo no discreto para moverlo con garantías, aunque sé que por lo menos en el sabor no oficial de Ubuntu están trabajando para que se mueva con mayor soltura.

Enlightenment

Enlightenment no es como otros escritorios. Es otro gestor de ventajas como i3 o Sway, pero en el que éstas se pueden redimensionar y cuenta con un dock. También se puede hacer prácticamente todo con el teclado y también es muy ligero, motivo por el que es una opción interesante para equipos discretos.

¿Cuál es tu entorno gráfico preferido?

Cargando… Cargando…

Para evitar «trolleos» en forma de decenas de votos por parte del mismo usuario, es probable que haga falta identificarse con una cuenta de Google para poder responder a la encuesta.

Aunque hay muchas opciones que me gustan, yo lo tengo claro, y el que me haya leído un poco por aquí sabrá lo que he votado, pero veamos que opinan nuestros lectores. Se agradece la difusión. ¿Cuál es para ti el mejor entorno gráfico?