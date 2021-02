ENCODYA: videojuego de aventura y puzle para Linux

ENCODYA era uno de los lanzamientos más esperados para este 2021. Ahora podrás acceder a este título de aventuras con descuento para las plataformas de Linux, Mac y Windows. Todo gracias al buen hacer de los desarrolladores de Chaosmonger Studio y al editor Assemble Entertainment. Además, lo tienes disponible en plataformas tanto de Steam como GOG, con un 80% de críticas positivas.

Ya lo insinué en otro artículo sobre algunos de los títulos de los videojuegos más esperados para este año. Y piensa que el 10% de las ganancias que se obtengan con las ventas de este título se destinarán a una organización benéfica infantil. Una organización que trabaja para promover los derechos de los niños y la igualdad de las niñas en todo el mundo.

ENCODYA sigue el estilo de algunos títulos muy exitosos del pasado, como Day of the Tentacle, Monkey Island, etc. Además, incluye una buena dosis de cyberpunk distópico que tanto suele gustar en la actualidad. Todo para vivir las aventuras con este robot denominado SAM-53 mientras se navega por las calles de un insólito Neo-Berlín junto con Tina para tratar de salvar la difícil situación de la ciudad.

Entre las características más destacadas de ENCODYA están:

Tienes a tu alcance una ciudad llamada Neo-Berlín muy grande y con muchas cosas que hacer, con más de 100 ubicaciones únicas.

Disfruta de la ciudad y soluciona los rompecabezas que se van generando para ponerte a prueba.

Junto con Tina y SAM-53, también encontrarás un gran elenco de personajes de lo más variado y genuino, tanto personas como robots. Con diálogos con unas 4000 líneas.

Tendrás que poner todos tus sentidos, ya que tendrás que estar alerta ante todos los pequeños detalles, huevos de Pascua y otras sorpresas que te aguardan.

Si te gusta lo que lees, puedes acceder a las tiendas citadas anteriormente y disfrutar de este título con un descuento del 20% que no durará mucho. Así que, corre para hacerte con la versión estándar o con una edición más especial llamada Save the World Edition que cuesta algo más, pero que tiene más contenido…