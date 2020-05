En Windows 10 20H1, WSL 2 presume de ser 13 veces mas rápido

La segunda versión del subsistema de Windows para Linux, WSL 2 que forma parte de las versiones de desarrollo de Windows 10 20H1, cuya disponibilidad general está programada para mayo de 2020. Incluye un núcleo Linux que presumen de funcionar mejor que WSL 1.

WSL 2 es la nueva versión de la arquitectura que permite al subsistema de Windows para Linux ejecutar binarios ELF64 Linux en Windows. Esta nueva arquitectura, que utiliza un núcleo Linux real, modifica la forma en que estos binarios de Linux interactúan con Windows y el hardware, al tiempo que ofrece la misma experiencia de usuario que en WSL 1.

WSL 2 ofrece un rendimiento del sistema de archivos mucho más rápido y compatibilidad total con las llamadas del sistema, lo que le permite ejecutar más aplicaciones como Docker. La actualización de Windows May 2020 se lanzará con buenas mejoras en la interfaz de usuario.

Ademas de que en esta actualización se presume de un mejor desempeño del susbsistema y es que un desarrollador de Windows Dave Rupert compartido datos en su blog en el que al ejecutar un proceso que hizo WLS 1 en 7.853 segundos, WLS 2 lo hizo en 0.567 segundos.

Pero no es solo eso. WSL 2 también mejora la instalación de npm, la compilación web, la visualización de archivos, la recarga en caliente de módulos, el inicio del servidor, entre otras cosas más.

Casi todo lo que haces todos los días como desarrollador web es considerablemente más rápido. Es como tener una Mac nuevamente (o tal vez mejor, porque Apple ha reducido la potencia de sus procesadores a favor de la duración de la batería en los últimos años , dijo Dave Rupert.

Para disfrutar plenamente de los beneficios de WSL 2, Rupert recomienda que se muevan los archivos de su proyecto desde /mnt/c/Users/<username>/ a su nuevo directorio de inicio de Linux en su nuevo VHD. Por lo tanto, el contenido de su disco será visible en la red yendo a \\wsl$\<distro name>\<username>\ home o escribiendo el comando explorer.exe. de tu bash prompt.

En cuanto al desarrollo web, comparte que con VS Code, la experiencia del desarrollador va bien. Remote Extension actúa como un puente hacia el WSL y obliga al VS Code a realizar todas sus operaciones (git, línea de comando, instalaciones de extensión, etc.) directamente en la distribución de Linux que todo sea muy autónomo.

Según Rupert, el paso de los desarrolladores web a WLS 2 es una nueva era en perspectiva para ellos. Los posibles problemas iniciales ciertamente han sido resueltos por el equipo de WSL desde que las versiones de Vista previa se pusieron a disposición de los Insiders. En un artículo titulado “Novedades para Windows 10 Insider Preview Builds (20H1)” publicado a fines del mes pasado, Microsoft dice que ha solucionado algunos problemas.

Por ejemplo, según el artículo, anteriormente, la memoria de su máquina virtual WSL 2 se expandió para satisfacer las necesidades de su flujo de trabajo, pero no se redujo cuando ya no se necesitaba memoria. Ahora, cuando la memoria ya no se use en la máquina virtual Linux, se lanzará para Windows, lo que reducirá el tamaño de la memoria en consecuencia.

Rupert también informa que Windows Terminal ahora está mejorado. Resuelve todos mis problemas anteriores con la falta de pestañas, la capacidad de configuración de JSON y el fugaz problema de” sentirse bien “en Windows. Siempre es extraño decirlo, pero Windows Terminal es sin duda el mejor terminal de Windows “, entusiasma el desarrollador. Y Rupert concluye diciendo: “Sin duda, WSL 2 es la mejora más grande que he visto desde entonces, y parece que es una nueva era para el desarrollo web de Windows

Con WSL, puedo acceder de manera transparente a archivos de Linux y Windows. Utilizo Terminal (Windows) y varias herramientas de Unix para muchas cosas (compilación y pruebas en Posix, objdump, depuración). Obtengo lo mejor de ambos mundos ”, escribió otro comentarista.

Pero acceder a archivos WSL 2 en / mnt / c / ahora es insoportablemente lento. Así que me quedo con WSL 1 “. Agregó que “Por lo que he leído, Microsoft tiene la intención de admitir WSL1 y WSL2 en el futuro previsible. Entonces es algo bueno

Fuente: https://daverupert.com/