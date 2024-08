EmuDeck presenta una consola retro con Linux en su corazón

Desde que los juegos empezaron a comercializarse, mucha gente se ha aficionado a ellos. Atari, los Commodore y Spectrum, las consolas de 8bit, 16bit, más tarde las PS1… y en la actualidad ya con unos gráficos cercanos a lo que vemos en las películas. En PC también se ha jugado mucho, tanto o más que en las consolas, y a día de hoy sigue gustando mucho la emulación. Es un secreto a voces que ha llevado a EmuDeck a presentar su propia consola impulsada por Linux.

EmuDeck nació como un script para la «emulación hecha fácil para SteamOS«, pero también ha llegado a otras distribuciones, Windows y hasta macOS. Teniendo en cuenta que hay consolas portátiles de todo tipo que están funcionando, los desarrolladores de EmuDeck han pensado que sería buena idea lanzar una consola, pero no una portátil, sino fija como las PlayStation o Xbox, con la principal diferencia de que ésta sería un PC con el que se podría jugar a títulos retro y no tan retro.

EmuDeck Machine no tendría los precios más atractivos

Las EmuDeck Machines, porque hay dos modelos, están ahora en Indiegogo, y empezarán a enviarse cuando lleguen al mínimo previsto. Los precios para los patrocinadores empiezan en 359€ para el modelo básico y 759€ — en Europa — para el más potente, precios que subirán si las cosas les van bien y terminan vendiéndolas en masa. Hay posibilidad de adquirir también un paquete con un mando Nova Lite.

El sistema operativo que usará es Bazzite, la mejor alternativa a SteamOS hasta que Valve lo libere. Es un sistema operativo inmutable con prácticamente todo lo que ofrece SteamOS, pero basado en Fedora y disponible para cualquier PC con arquitectura x64.

Habrá dos modelos, uno con un Intel N97 y otro con un AMD Ryzen 8600G. El modelo más básico contará con 8GB de RAM, 16GB el más potente. También habrá diferencias en el WiFi, siendo más rápido, como no podría ser de otra manera, en el modelo más caro que llegará a costar 829€ si se compra fuera de promoción y con mando incluido, 699€ sin el Nova Lite, oferta no disponible en Europa.

Especificaciones

Las diferencias entre ambos modelos se ven en la siguiente imagen:

La versión más básica podrá mover Hades, Cemu, PCSX2 y Dolphin, pero no podrá con RPCS3 ni Xenia, así como tampoco podrá con juegos como CyberPunk 2077, GTA V, Red Dead Redemption y The Last of Us, entre otros. Queda claro que la combinación es la EM1 con controlador por un precio final de 429€ si se espera emular hasta PS2 y para el resto la EM2 por 829€.

Por otra parte, se está preparando un Dock que ampliará la potencia y resolución, pero no dejan claro si esto estará sólo para la EM2 o también será compatible con la EM1. Juegos como GTA V que se moverían a 110 FPS a 1080p en la EM2 pasarían a 163 FPS con el Dock en la misma resolución o a 40 FPS en 4K.

¿Merecerá la pena?

Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que la versión que puede con juegos más actuales tiene un precio un poco por debajo del de la ASUS Rog Ally X, no lo tengo tan claro.

Cada uno que decida, pero para ello hay que tener en cuenta que circulan tímidos rumores de que Valve va a lanzar una consola «fija». Sería otro PC consolizado, y como Valve lo que busca es ganar dinero con los juegos, el precio sería el justo para no perder dinero, es decir, casi como tener un equipo a precio de coste.

Esto último son sólo rumores, o quizá no pase de la ilusión de algunos que queremos un PC gamer barato, pero no es imposible. SteamOS está añadiendo funciones que alimentan estos rumores, pero…

Lo que sí está confirmado es que EmuDeck ha presentado unas consolas retro con diseño similar al de una SEGA Saturn y empezarán a enviarse aproximadamente en diciembre.