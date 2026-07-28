EmuDeck confirma su compatibilidad con Steam Machine

EmuDeck ha anunciado que ya está totalmente preparado para la nueva Steam Machine de Valve. Tras varias semanas de trabajo y pruebas, el popular conjunto de herramientas para emulación confirma que su instalador, los emuladores compatibles y las utilidades asociadas funcionan correctamente en la nueva consola basada en SteamOS, ofreciendo prácticamente la misma experiencia que en Steam Deck.

Con este anuncio, los usuarios podrán configurar decenas de emuladores de forma automática y gestionar su biblioteca retro desde SteamOS sin necesidad de realizar ajustes manuales complejos.

EmuDeck ya funciona en la nueva Steam Machine

El equipo de EmuDeck explica que la compatibilidad con Steam Machine ha sido uno de sus principales objetivos desde el anuncio del nuevo hardware de Valve. Gracias a que ambos dispositivos comparten SteamOS como sistema operativo, el proceso de adaptación ha sido mucho más sencillo y la mayor parte de la infraestructura existente ha podido reutilizarse.

Los usuarios podrán instalar EmuDeck mediante el mismo asistente que ya conocen en Steam Deck, configurando automáticamente emuladores, accesos directos, EmulationStation, hotkeys, optimizaciones de rendimiento y otros componentes necesarios para disfrutar de juegos clásicos desde la interfaz de Steam.

El equipo también señala que continuará realizando ajustes específicos para aprovechar el hardware más potente de Steam Machine, mejorando el rendimiento de determinados emuladores y adaptando algunos perfiles de configuración para sacar partido al incremento de potencia respecto a Steam Deck.

La noticia supone un paso importante para quienes planean utilizar Steam Machine como centro de emulación. Con la compatibilidad confirmada desde el primer momento, los usuarios podrán trasladar fácilmente su biblioteca retro y disfrutar de una experiencia muy similar a la ofrecida por Steam Deck, pero aprovechando las mayores prestaciones del nuevo hardware de Valve.

¿Merece la pena?

En lo personal, nunca he usado EmuDeck ni lo he echado de menos. Hace tiempo escribimos un artículo sobre EmuDeck, RetroDeck y Batocera, tres maneras sencillas de usar emuladores y otras herramientas en SteamOS. Pero yo prefiero hacerlo manualmente, algo que vengo haciendo desde hace muchos años.

Así que la respuesta a esta pregunta es, como casi siempre, «depende». Para el que quiera algo sencillo, sí merece la pena. Es muy flexible u permite instalar sólo lo que necesitamos. Si alguien quiere aún más control, que haga como yo, todo manual, pero esto no es lo mejor para cualquier tipo de usuario.