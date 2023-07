Twitter ha dejado de existir. O lo hará en las próximas semanas. Elon Musk le ha cambiado el nombre y el logotipo a la red social, que ahora ha pasado a llamarse sólo X. Ya hacía meses que podíamos leer en la zona de condiciones del servicio y demás que era una compañía de X Corp., y ahora el plan es matar a todos los pájaros. Siguen estando en algunos rincones de la red social, pero terminarán por desaparecer.

Los planes de Musk desde el principio estaban claros. Uno de ellos parecía ser acabar con la censura, y el resto pasaban por ganar dinero con una de las redes sociales más usadas del mundo junto a Facebook e Instagram, entre otras. Desde que compró la compañía, en nuestros artículos sobre tecnología ha aparecido mucho la red o el magnate que la adquirió, y no siempre para decir algo bueno. Diego dice que Musk tiene razón, y yo que, sin ser un gran economista, el tiempo lo dirá.

Twitter cambia de nombre, y debemos esperar más cambios

Si en el futuro nos enteramos de que Twit… X empieza a ser rentable, sin lugar a dudas Musk, como empresario que es, habrá demostrado tener razón desde el principio. Lo que inició comprando lo que ahora se llama X fue una carrera de fondo, y en este tipo de carreras no se esperan resultados tras el pistoletazo de salida. Éstos se empiezan a ver más adelante, pero el movimiento que hoy es noticia debe ser considerado como el primer punto de inflexión serio.

En meses anteriores se creó Twitter Blue, que en el momento de escribir este artículo sigue con el mismo nombre, que era una insignia azul que se podía conseguir por suscripción. Más tarde, y de eso no hace mucho, la publicidad se disparó en nuestra cronología, llegando a mostrar un anuncio cada 4-5 Tweets. El nuevo nombre debe ser el inicio de otro plan de Musk: convertir la red social en algo mucho más potente con mensajes cifrados y llamadas, entre otras cosas.

x.com redirige a la red social

Musk compró hace mucho x.com, y ahora le está dando uso. Si hacemos clic en el link anterior iremos al actual Twitter, pero no se sabe durante cuánto tiempo. Lo más probable es que en las próximas semanas haga el camino inverso, es decir, que twitter.com redirija a su nueva casa, x.com. Cierto es que esto es una especulación del autor de este artículo, que aunque le parezca lógica no es ningún especialista en gestión de grandes compañías.

Así que Twitter desaparecerá para dar paso a algo diferente. Por lo pronto podemos esperar que las aplicaciones móviles cambien el logotipo en cualquier actualización. Los cambios reales empezarán a llegar más adelante, y veremos si el multimillonario intenta aquello de arreglar lo que no está roto, si rompe algo que funciona o crea una especie de nueva gallina de huevos de oro.

Respuesta de los usuarios

En la red social, por lo menos en España a la hora de escribir este artículo, hay un hashtag #TwitterX comentando la jugada, y otra tendencia con más actividad que simplemente es La X. Los usuarios parece que no le dan mayor importancia a lo que está pasando, y sólo se habla de un cambio de nombre. También hay otros que han diseñado un logotipo de un pájaro en forma de X, pero no creo que en los planes de Musk entre seguir usando en las aves.

Cuando se realizó la compra, muchos abrieron una cuenta en Mastodon, y hay proyectos, como elementary OS, que han dejado de escribir en X. Pero ahora no se respira el mismo ambiente. Las aguas se han calmado y hemos seguido haciendo el mismo uso que hacíamos antes. Lo que sí tenemos que esperar son funciones muy diferentes a las actuales, y también lo que he leído por ahí: una nueva manera de decir qué estamos haciendo porque ya no podremos usar «twitteando».

Creo que hay más preguntas que respuestas, e iremos descubriéndolas todas con el tiempo.