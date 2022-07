Elon Musk renuncia a comprar Twitter

Elon Musk, el jefe de Tesla y SpaceX, puso fin este viernes al acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares.

En una carta publicada por la SEC, sus abogados aseguran que Twitter no ha respetado los compromisos asumidos en el acuerdo, en particular al no proporcionar toda la información solicitada sobre el número de cuentas no auténticas y spam.

A través de Bret Taylor, presidente de la junta directiva de la plataforma de microblogging, Twitter dice que está «comprometido a completar la transacción en el precio y los términos acordados» y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. “Estamos convencidos de que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware”, martilla Twitter.

Musk sacudió el mundo de las redes sociales a principios de este año con su intento sin precedentes de privatizar la empresa, argumentando que podría hacer crecer Twitter y hacerlo más abierto y, en su opinión, políticamente neutral. Dijo que permitiría que el expresidente Donald Trump volviera a la plataforma y argumentó que las prácticas de moderación de contenido de Twitter violan la libertad de expresión. Musk renunció a su derecho a observar más de cerca las finanzas de la empresa cuando firmó el acuerdo.

Pero poco después, surgieron dudas sobre si llegaría hasta el final. Una liquidación mundial de acciones tecnológicas redujo profundamente su patrimonio neto personal, que había aprovechado para asegurar los compromisos del préstamo que necesitaba para comprar Twitter.

El entusiasmo de Musk por seguir adelante con el acuerdo ha estado en duda desde al menos mayo, cuando dijo que el acuerdo estaba «en suspenso» hasta que pudiera verificar si la afirmación de Twitter de que menos del 5% de las cuentas son bots o spam era correcta. Acusó a Twitter de retener información, mientras que la compañía dijo que estaba actuando de buena fe y brindando todo lo que requerían los términos del acuerdo.

A principios de junio, Elon Musk advirtió que podría retractarse de su oferta de $44 mil millones para adquirir Twitter si la red social no proporcionaba cuentas no deseadas y datos falsos. En una carta a Twitter, el multimillonario reiteró su solicitud de detalles de las cuentas del bot y dijo que se reservaba todos los derechos para rescindir la fusión ya que la empresa estaba en un «claro incumplimiento material» de sus obligaciones al no proporcionarle la información:

“El Sr. Musk no está de acuerdo con las caracterizaciones de la carta de Twitter del 1 de junio. Twitter, en efecto, se ha negado a proporcionar la información que Musk ha solicitado repetidamente desde el 9 de mayo de 2022 para ayudarlo en su evaluación de spam y cuentas falsas en la plataforma de la empresa. La última oferta de Twitter de simplemente proporcionar detalles adicionales sobre las propias metodologías de prueba de la empresa, ya sea a través de documentos escritos o explicaciones verbales, equivale a negar las solicitudes de datos de Musk. El esfuerzo de Twitter por caracterizarlo de otra manera es solo un intento de ofuscar y confundir el problema. El Sr. Musk ha dejado en claro que no cree que las metodologías de prueba laxas de la compañía sean adecuadas. por lo tanto, tuvo que realizar su propio análisis. Los datos que solicitó son necesarios para ello.

Después de un enfrentamiento de una semana, la junta de Twitter decidió cumplir con las solicitudes de datos internos de Elon Musk al ofrecer acceso a su manguera contra incendios completa.

Por su cuenta Musk menciona que Twitter no ha proporcionado la información solicitada durante casi dos meses, a pesar de sus repetidas y detalladas aclaraciones destinadas a simplificar la identificación, recopilación y divulgación de la información más relevante buscada.

Aunque Twitter proporcionó cierta información, esa información está acompañada de cadenas artificiales, limitaciones de uso u otras características de formato, lo que hizo que parte de la información fuera de poca utilidad para Musk y sus asesores.

Por ejemplo, cuando Twitter finalmente brindó acceso a las ocho «*API*» para desarrolladores que primero solicitó explícitamente el Musk en la carta del 25 de mayo, esas API contenían un límite de velocidad más bajo que el que Twitter brinda a sus clientes corporativos más grandes.

Además, estas API contenían un «límite» artificial en la cantidad de solicitudes que Musk y su equipo pueden ejecutar independientemente del límite de velocidad, un problema que inicialmente impidió que Musk y sus asesores realizaran análisis de datos dentro de un plazo razonable.

Musk planteó este problema tan pronto como se dio cuenta, en el primer párrafo de la carta del 29 de junio:

“Nuestros expertos en datos nos acaban de informar que Twitter ha puesto un límite artificial en la cantidad de investigaciones que nuestros expertos puede hacer con estos datos”

Lo que ahora impide que Musk y su equipo realicen su análisis. Ese límite solo se eliminó el 6 de julio, después de que Musk pidiera que se elimine por segunda vez.

Con base en la negativa antes mencionada de proporcionar la información solicitada por Musk desde el 9 de mayo de 2022, Twitter incumple las Secciones 6.4 y 6.11 del Acuerdo de Fusión.

A pesar de la especulación pública sobre este punto, Musk no renunció a su derecho a revisar los datos y la información de Twitter simplemente porque optó por no investigar dichos datos e información antes de celebrar el acuerdo de fusión con Twitter.

De hecho, negoció los derechos de acceso e información como parte del acuerdo de fusión precisamente para poder revisar los datos y el material de información del negocio de Twitter antes de financiar y cerrar el trato.

Al poner fin a su compromiso de compra de Twitter, el empresario se expone a importantes procesos judiciales. Ambas partes se han comprometido a pagar indemnizaciones por despido de hasta mil millones de dólares en determinadas circunstancias.