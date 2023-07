No creo que haya tenido que ver, pero me siento observado (entiéndase que es una broma). Hace poco pensaba que Tube Converter no era un buen nombre para una aplicación cuyo punto fuerte es descargar vídeos y esta semana le han cambiado el nombre a Parabolic. Por otra parte, hace a penas una semana escribí sobre Nitter, un front-end alternativo para seguir qué estaba pasando en Twitter sin necesidad de una cuenta, y hace horas ha dejado de funcionar…

Ahora bien, aunque puede parecer otro de los movimientos extraños que está dando el «pájaro sin cabeza» que es ahora Twitter, si nos creemos lo que dice Elon Musk es algo temporal. El enlace en donde lo reconoce es este, y si no pongo el tweet incrustado es porque probablemente no se pueda ver hasta pasados unos días.

Twitter sólo para usuarios registrados

¿Pero qué es lo que está pasando y por qué? Lo que está pasando, como reza el titular, es que no se puede ver nada si no se tiene una cuenta y estamos identificados. Por lo tanto, software que usa una API alternativa y hace web scraping para obtener su información sólo ve un portazo en la nariz cada vez que intenta trabajar.

El por qué está menos claro. Elon Musk dice que es una medida de emergencia temporal, que «¡Les estaban saqueando tanto los datos que estaba degradando el servicio para los usuarios normales!«. Ya digo, no creo que yo haya tenido nada que ver, pero no sé si esto ha sido una orden del magnate para evitar que nadie pueda ver nada de su red sin su control. Como expliqué en el artículo sobre Nitter, llevamos tiempo en el que vemos 3-4 tweets de gente que seguimos y uno de publicidad, y esa publicidad no la vemos si accedemos desde servicios como el que ofrece Nitter.

Habrá que esperar para comprobar si es cierto que esto es sólo una medida de emergencia temporal o es algo más. Por el momento, lo único que sabemos es que el acceso está restringido.