Eliminar paquetes rotos en Ubuntu y otras distros

Seguramente en alguna ocasión has tenido problemas con los paquetes rotos. Si es así y tienes una distro Debian/Ubuntu o basadas en ellas, podrás solucionar estos problemas de una forma bastante simple siguiendo los pasos de este tutorial. De esa forma dejarán de ser un incordio para ti…

Pero antes de nada, deberías saber qué son los paquetes rotos, si aún no lo sabes. Pues bien, en ocasiones puede darse el caso de que un paquete no se pueda instalar correctamente por algún motivo o que no sea compatible con el resto de paquetes de los que depende. Si eso pasa no se podrá actualizar, instalar ni desinstalar ningún paquete de la distro. El paquete que causa todo ese problema es el llamado paquete roto…

Los motivos por los que los paquetes rotos se dan pueden ser:

Intentaste instalar un programa externo a los repositorios oficiales de la distribución.

Se interrumpe accidentalmente la instalación de algún programa. Sea por los motivos que sea.

O que la actualización del sistema operativo se interrumpe.

También hay otras causas, aunque las anteriores son las más frecuentes…

Solucionar el problema de los paquetes rotos

Sea cual sea la causa, lo debes arreglar para que todo siga funcionando de forma correcta. Para poner una solución a este problema común tan solo deberías seguir estos sencillos pasos…

Error

Es probable que hayas visto alguna vez que intentabas instalar algo el típico error tipo:

Could not get lock /var/lib/dpkg/lock

Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/

Para poderlo solucionar puedes ejecutar estos comandos:

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock sudo rm /var/cache/apt/archives/lock

Solucionar problema con dpkg

Es probable que al usar la herramienta de gestión de paquetes de bajo nivel dpkg y hayas obtenido el error:

dpkg: error processing package [nombre_del_paquete] (–purge))

Para solucionarlo puedes hacer lo siguiente si no conoces el nombre del paquete que causa el problema:

sudo dpkg –configure -a sudo dpkg –remove –force-remove –reinstreq

En cambio, si conoces el nombre prueba esto:

sudo mv /var/lib/dpkg/info/nombre_de_tu_paquete.* /tmp/ sudo dpkg –remove –force-remove-reinstreq nombre_de_tu_paquete

Recuerda sustituir nombre_de_tu_paquete por el nombre del paquete que esté causando el problema en tu caso…

Solucionar problema con APT

Otra forma de hacerlo es usando APT, el gestor de paquetes a alto nivel. Para ello, primero asegúrate de que no existen nuevas versiones de los paquetes:

sudo apt –fix-missing update

Si no es así intenta ejecutar la orden:

sudo apt install -f sudo apt update