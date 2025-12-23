La nueva versión elementary OS 8.1 ya está disponible y llega como una actualización mucho más ambiciosa de lo que su numeración podría hacer pensar. El proyecto, conocido por su apuesta por el diseño cuidado y la facilidad de uso, se ha centrado esta vez en pulir la experiencia diaria, reforzar la seguridad y ampliar la compatibilidad con hardware moderno, tanto en ordenadores tradicionales como en dispositivos ARM.

Con una base técnica renovada y más de 1.100 problemas corregidos desde el lanzamiento de elementary OS 8, esta edición se presenta como una iteración continuista pero muy completa. El sistema sigue dirigiéndose a quienes buscan un entorno de escritorio estable, sencillo y coherente, ya sea para dar sus primeros pasos en Linux desde Windows o macOS, o para reutilizar equipos que aún tienen vida por delante.

Un Linux pensado para ser sencillo desde el primer arranque

elementary OS mantiene su enfoque en una experiencia de usuario limpia y minimalista, apoyada en el escritorio Pantheon, desarrollado específicamente para la distribución. La interfaz se inspira en algunos aspectos de macOS, con animaciones suaves, un comportamiento predecible y una curva de aprendizaje muy baja, algo que facilita mucho la transición para usuarios novatos.

El sistema se apoya en Ubuntu 24.04.3 LTS como base, lo que garantiza actualizaciones de seguridad regulares y un soporte prolongado. Sobre esta base se añaden las herramientas propias del proyecto, como AppCenter, la tienda de software integrada, y un surtido de aplicaciones diseñadas para encajar visualmente con el resto del entorno. Todo ello está optimizado para funcionar en equipos modestos, lo que lo convierte también en una buena opción para dar una segunda vida a ordenadores antiguos.

elementary OS 8.1: Wayland y la «Secure Session» pasan a ser la opción por defecto

El cambio técnico más importante de elementary OS 8.1 es que la sesión Wayland se activa ahora por defecto, bajo la denominación de Secure Session. Hasta la versión 8.0 estaba disponible como opción alternativa, pero el equipo considera que ha madurado lo suficiente como para ser la experiencia estándar para la mayoría de usuarios.

Este cambio viene acompañado de varias mejoras. Gracias a Wayland, el sistema incorpora escalado fraccional para pantallas de alta densidad (HiDPI), lo que ayuda a ajustar el tamaño de la interfaz en monitores donde el escalado entero hacía que todo se viera demasiado grande o demasiado pequeño. Además, se han resuelto numerosos fallos en el manejo de monitores múltiples y en dispositivos con capacidades táctiles y gestos multi-touch.

En el plano de la seguridad, los cuadros de diálogo de autenticación se han rediseñado para que, cuando aparece una ventana pidiendo contraseña en la Secure Session, el resto de la pantalla se atenúe y ninguna otra aplicación pueda robar el foco. De esta forma se reduce el riesgo de introducir credenciales en la ventana equivocada, reforzando la protección de datos sensibles.

A pesar de la apuesta clara por Wayland, elementary OS 8.1 mantiene la Classic Session basada en X11 como alternativa. Cualquier usuario que note incompatibilidades o comportamientos extraños puede cerrar sesión y seleccionar la sesión clásica en la pantalla de inicio de sesión, conservando así el comportamiento tradicional.

Base técnica actualizada: Ubuntu 24.04.3 LTS, Linux 6.14 y Mesa 25

Bajo el capó, la distribución se actualiza al último Hardware Enablement Stack de Ubuntu, lo que se traduce en el uso del kernel Linux 6.14 y la pila gráfica Mesa 25.x. Esta combinación aporta mejor rendimiento general, especialmente en juegos y transferencias de archivos, y reduce el consumo energético en determinados chips y GPUs de Intel y AMD.

La nueva base también amplía el soporte para hardware de última generación: se mencionan mejoras en compatibilidad con webcams, mandos y joysticks, dispositivos de red USB, tarjetas Wi-Fi, micrófonos y otros periféricos habituales en equipos de sobremesa y portátiles actuales. Para usuarios europeos que suelen adquirir portátiles de marcas como Slimbook, Star Labs u otros fabricantes que distribuyen equipos con Linux preinstalado, estas mejoras pueden marcar la diferencia en la experiencia de uso diaria.

Además, se han actualizado otros componentes clave del sistema, incluyendo la pila gráfica y diversas bibliotecas de usuario, con lo que se consigue una combinación de mayor estabilidad y mejor desempeño, manteniendo el enfoque conservador asociado a una versión LTS.

elementary OS 8.1 llega a ARM64 con soporte UEFI

Una de las grandes novedades de esta versión es la llegada de imágenes ARM64 oficiales. elementary OS 8.1 se puede instalar ahora en dispositivos con procesadores ARM de 64 bits que utilicen firmware UEFI, un paso importante para abrir el sistema a nuevas plataformas.

Esto incluye, entre otros, ordenadores con Apple Silicon (serie M) y dispositivos como las placas Raspberry Pi que permitan cargar firmware con soporte UEFI. El proyecto ofrece una ISO independiente para ARM64, preparada para funcionar en este tipo de equipos, y el kernel incluye soporte para determinados SoC de Qualcomm y Rockchip, que son habituales en portátiles y mini PCs ARM.

Mejoras visuales y nuevo comportamiento del Dock

A nivel de escritorio, Pantheon recibe nuevas animaciones y retoques visuales que buscan hacer la experiencia un poco más agradable sin volverse exagerada. Entre ellas destaca un efecto de “sacudida” cuando se interactúa con determinadas ventanas desde el Dock, pensado para dar una respuesta visual más clara.

El propio Dock gana protagonismo como centro de control de ventanas y espacios de trabajo. Ahora muestra indicadores separados para aplicaciones con varias ventanas abiertas, recuperando una característica que muchos usuarios echaban de menos de Plank, el dock clásico de versiones anteriores. También se ha añadido un selector de espacios de trabajo integrado al final del Dock, desde el que es posible cambiar de escritorio, crear nuevos y reorganizarlos arrastrando y soltando.

Otra novedad es la integración con el llamado Background Portal, que permite que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano aparezcan en el Dock con su propio icono. Desde ahí es posible saber qué se está ejecutando sin tener una ventana visible, traer la app al primer plano o forzar su cierre en caso necesario.

En el apartado estético, el sistema incorpora desenfoque de fondo en el Dock y en las notificaciones, así como un efecto similar en el conmutador de ventanas (Alt+Tab). También se renueva el conjunto de iconos de carpetas y punteros, buscando mantener la identidad visual de elementary pero con formas algo más suaves y proporcionadas.

La distribución añade además compatibilidad con modo oscuro en la pantalla de bloqueo, algo que ayuda a mantener la coherencia visual cuando el usuario tiene configurado el sistema en tema oscuro. Y quienes usan esquinas activas (hot corners) para gestionar ventanas o el multitarea ahora pueden configurar que sigan funcionando incluso cuando una aplicación está en pantalla completa.

Accesibilidad y diseño inclusivo más presentes que nunca

El equipo de elementary lleva tiempo impulsando un enfoque de Diseño Inclusivo, y en la versión 8.1 se refuerza de forma notable. El instalador y el asistente de configuración inicial incorporan etiquetas más claras para lectores de pantalla, de modo que una persona ciega puede instalar y configurar el sistema de principio a fin sin ayuda visual.

La función Reduce Motion abarca ahora más animaciones en el escritorio y en las aplicaciones, lo que ayuda a usuarios sensibles al movimiento excesivo o que simplemente prefieren una experiencia más contenida. Los indicadores de foco del teclado se muestran de forma más clara al navegar con teclas, y se ocultan cuando el usuario vuelve al ratón o a pantallas táctiles, manteniendo así una interfaz limpia pero accesible.

También se ha trabajado en mejorar el contraste del texto y de elementos semitransparentes, especialmente en Terminal y en componentes con efectos de transparencia. Además, se amplía la compatibilidad con lectores de pantalla y se introducen pequeñas mejoras de localización que pueden percibirse en idiomas europeos, incluido el español.

Otra novedad relacionada es la posibilidad de posponer temporalmente el horario del modo oscuro. Si el usuario fuerza el cambio de tema durante un tramo horario en el que hay una programación activa (por ejemplo, de día claro a noche oscura), el sistema respeta ese ajuste manual y retoma la programación cuando toca el siguiente cambio, evitando comportamientos inesperados.

Monitor y Maps: dos nuevas aplicaciones integradas en elementary OS 8.1

elementary OS 8.1 suma dos programas nuevos a su catálogo por defecto: Monitor y Maps. La primera es una herramienta de monitorización del sistema que muestra, en tiempo real, el uso de CPU, memoria, procesos y otros recursos, con gráficas en vivo y opciones para gestionar tareas que consumen demasiados recursos.

Monitor incluye incluso la posibilidad de mostrar estadísticas en el panel superior, de manera que el usuario pueda echar un vistazo rápido al consumo del sistema sin necesidad de abrir una ventana adicional. Esto puede ser especialmente útil en portátiles o equipos con recursos limitados, donde controlar el uso de CPU y memoria marca la diferencia en autonomía y fluidez.

Por su parte, Maps es una aplicación de mapas de escritorio basada en datos de OpenStreetMap. Permite buscar ubicaciones, explorar zonas, consultar rutas básicas y abrir enlaces geo:// , integrándose con otras apps como Calendario para asociar ubicaciones a eventos. Según detalla el proyecto, se trata de un fork de la app “Atlas Maps”, adaptada e integrada visualmente en el ecosistema elementary.

Aplicaciones propias renovadas: Música, Archivos, Terminal, Code…

Más allá de las nuevas incorporaciones, muchas de las aplicaciones nativas de elementary OS reciben mejoras importantes. El reproductor Música añade una gestión de cola más avanzada, con posibilidad de guardar y restaurar la lista de reproducción, buscar pistas y mantener la cola incluso entre sesiones, reanudando la última canción reproducida al volver a abrir la app.

La aplicación Archivos (Files) incorpora soporte para el protocolo admin:// , que permite abrir rutas con permisos de administrador de forma controlada, algo muy útil para tareas puntuales de mantenimiento sin recurrir constantemente a la línea de comandos. También permite editar de forma más precisa la fecha y hora de archivos y carpetas desde el cuadro de propiedades, y facilita el ajuste del formato de fecha y hora desde su menú principal.

En el ámbito del desarrollo, el editor Code amplía sus capacidades con opciones mejoradas para trabajar con Git: ahora es más sencillo clonar repositorios desde el propio menú de proyectos de la barra lateral, cambiar entre ramas remotas y recibir avisos cuando haya cambios sin confirmar antes de cambiar de rama.

La aplicación Terminal estrena una barra de pestañas más moderna y configurable, con la opción de ocultarla cuando solo hay una pestaña abierta. También introduce protecciones adicionales frente a pegados accidentales y una mejor detección de comandos de varias líneas, detalles que ayudan tanto a usuarios avanzados como a quienes están empezando con la línea de comandos.

El navegador por defecto, GNOME Web (Epiphany) 48.3, llega con mejoras de rendimiento y estabilidad, lo que se traduce en una navegación algo más fluida, especialmente en equipos de gama media-baja que son habituales en muchos hogares europeos.

AppCenter: valoraciones porcentuales, complementos y actualizaciones más claras

AppCenter, la tienda de aplicaciones de elementary OS, también ha recibido una revisión profunda. A partir de ahora muestra valoraciones en porcentaje procedentes de ODRS, el mismo servicio de puntuaciones utilizado por GNOME Software, lo que facilita hacerse una idea rápida de la calidad de una aplicación antes de instalarla.

Cuando los desarrolladores proporcionan capturas para varias plataformas, AppCenter prioriza las imágenes específicas de elementary OS, garantizando que el usuario vea cómo se integra la app en su propio escritorio. En el caso de los juegos, se indica si cuentan con soporte para mando, un detalle que agradecerán quienes utilizan gamepads en PC.

Otra mejora visible es el cambio en el botón de acción de las aplicaciones gratuitas: ahora muestra el texto “Install” en lugar de “Free”, reflejando mejor la acción que realizará el usuario. Además, las apps con compras integradas incluyen una pequeña etiqueta junto al botón, haciendo más transparente qué tipo de modelo económico utilizan (por ejemplo, juegos free-to-play o tiendas como Steam o Heroic Games Launcher).

En la sección de actualizaciones, las aplicaciones instaladas se ordenan ahora por fecha de publicación de la versión en lugar de alfabéticamente, dando más relevancia a las novedades recientes. AppCenter también añade soporte para complementos (add-ons) de aplicaciones y rediseña la visualización de los registros de cambios, de forma que sea más claro ver qué aporta cada actualización.

Al margen de la tienda, el sistema mejora el manejo de iconos para aplicaciones no instaladas vía Flatpak (por ejemplo, aquellas que el usuario añade manualmente) y las notificaciones de captura de pantalla abren directamente el visor de imágenes al hacer clic, haciendo más ágil el flujo de trabajo cuando se realizan muchas capturas.

Actualizaciones del sistema más transparentes y respetuosas con la conexión en elementary OS 8.1

El proceso de actualización del sistema se ha refinado para ofrecer más información antes de instalar parches. Ahora se muestra el tamaño aproximado de la descarga antes de iniciar la actualización, así como una barra de progreso durante la descarga, de forma que el usuario pueda valorar si le compensa actualizar en ese momento, algo relevante cuando se está compartiendo conexión móvil o en redes lentas.

El mecanismo que comprueba si hay actualizaciones se ha reescrito y ahora se ejecuta una vez al día, no funciona en el modo de prueba en vivo (Demo Mode) y evita impactar negativamente en el tiempo de inicio de sesión. De cara a quienes utilizan conexiones medidas o con límite de datos, el sistema ya no descarga actualizaciones de forma automática cuando detecta una red marcada como “con tarificación por uso”; en su lugar, envía una notificación para que el usuario decida.

El panel de configuración de red incorpora dos nuevos ajustes: uno para reducir el uso de datos en segundo plano cuando se está conectado a una red medida y otro para controlar si el sistema debe conectarse automáticamente a una red conocida cuando esté disponible. Además, se añade un nuevo interruptor de “Evitar suspensión” en Ajustes Rápidos, útil cuando se quiere impedir que el equipo entre en reposo, por ejemplo durante descargas largas o presentaciones.

Notificaciones, Bluetooth y otras mejoras del escritorio

Las notificaciones del sistema se han revisado con un diseño más moderno, incorporando esquinas redondeadas y desenfoque de fondo, en línea con el resto de cambios visuales del escritorio. Esto no solo mejora la estética, sino que también ayuda a que las notificaciones destaquen sin resultar excesivamente intrusivas.

El módulo de Bluetooth en Configuración se ha rediseñado de manera que se distinguen claramente los dispositivos cercanos aún no emparejados de aquellos que ya están vinculados o lo han estado anteriormente. También se ha mejorado la navegación con teclado y la compatibilidad con lectores de pantalla, de modo que gestionar auriculares, altavoces o mandos inalámbricos sea más sencillo para todo tipo de usuarios.

Los ajustes de notificaciones permiten ahora denegar el acceso a burbujas para aplicaciones concretas desde Configuración del Sistema, aportando un control más fino sobre qué programas pueden mostrar avisos flotantes en el escritorio. Este tipo de opciones puede resultar útil para quienes utilizan el ordenador para trabajar y quieren limitar distracciones.

Más de 1.100 correcciones y una distribución que sigue puliendo detalles

Según el propio equipo de desarrollo, desde el lanzamiento de elementary OS 8 se han solucionado más de 1.100 incidencias, muchas de ellas gracias a los informes de la comunidad. Estas correcciones abarcan desde pequeños fallos visuales hasta problemas de compatibilidad con determinadas configuraciones de hardware y aplicaciones de terceros.

Entre los cambios menos visibles pero relevantes se incluyen nuevas perfiles AppArmor para mejorar el soporte de aplicaciones en formato Flatpak, ajustes en la gestión de atajos de teclado personalizados para apps instaladas, y mejoras específicas en el etiquetado accesible de Calendario y otros componentes del sistema.

La suma de estas correcciones refuerza la idea de que elementary OS 8.1 no es solo una actualización menor, sino un paso importante para consolidar el trabajo iniciado con la versión 8.0: una distribución centrada en la usabilidad, el diseño consistente y la seguridad, con una base técnica moderna y orientada a largo plazo.

Modelo de descarga, disponibilidad de elementary OS 8.1 y equipos preinstalados

elementary OS 8.1 se distribuye desde la web oficial mediante un modelo “paga lo que quieras”. El usuario puede introducir la cantidad que desee aportar al proyecto o, si lo prefiere, establecer el valor en cero y descargar la imagen ISO sin coste. También se ofrecen enlaces directos y un magnet para torrent, lo que facilita la descarga incluso en conexiones menos estables.

La distribución recibe actualizaciones mensuales con nuevas funciones menores y correcciones de errores, lo que permite ir puliendo el sistema sin necesidad de saltar constantemente a grandes versiones. Eso sí, a día de hoy el proyecto no ofrece un método automatizado de actualización entre grandes versiones del sistema, por lo que pasar de una rama principal a otra puede requerir una instalación limpia.

En Europa es posible encontrar equipos de fabricantes como Slimbook, Star Labs u otros vendedores especializados que ofrecen ordenadores portátiles y de sobremesa con elementary OS preinstalado. Para muchos usuarios que prefieren evitar el proceso de instalación o asegurarse de que todo el hardware funciona correctamente desde el primer día, esta opción puede resultar especialmente interesante.

Con todos estos cambios, elementary OS 8.1 se consolida como una opción madura para quienes buscan un escritorio Linux cuidado, con Wayland por defecto, nuevas capacidades ARM64, un Dock más potente y un ecosistema de apps propio cada vez más pulido. No introduce un giro radical, pero sí refuerza el carácter de esta distribución como sistema estable, accesible y visualmente coherente, ajustando muchos pequeños detalles que se notan en el uso diario.