A finales de un mes o principios del siguiente, son varios los diferentes proyectos que publican sus respectivos boletines de los últimos 30 días. Si hace unos instantes os hablábamos de que Linux Mint 21.2 llegará a finales de junio y llevará el nombre en clave de Victoria, ahora nos toca hacer lo propio con el sistema operativo elemental. Aunque lo cierto es que el boletín de Danielle Foré es más importante que el de Clem Lefebvre, ya que ha aprovechado la ocasión para anunciar el lanzamiento de elementary OS 7.0.

Esta nueva actualización mayor llega más de un año después de elementary 6.1 Jólnir, y elementary 7.0 lleva el nombre en clave de Horus, el dios celeste en la mitología griega. Danielle empieza su boletín con la satisfacción que le da informar de que 6.1 se descargó más de 400.000 veces, lo que son unas 150.000 más que 6.0. Luego ya pasa a hablar del elementary OS 7.0 en el que se han centrado en tres cosas: ayudarnos a conseguir las aplicaciones que necesitamos, darnos nuevas funciones y ajustes y evolucionar su plataforma de desarrollo.

Novedades más destacadas de elementary OS 7.0

AppCenter es el centro de software de elementary, y versión tras versión trabajan para que sea aún mejor. En elementary 7.0 han tratado de hacer que las descripciones sean más atractivas, y también que sea más fácil actualizar las apps a su última versión. Por otra parte, la aplicación es más responsiva, es decir, queda mejor la pongamos en el tamaño que la pongamos. Se ha mejorado la navegación y ahora soporta deslizar con dos dedos.

Siguiendo con la tienda de software, ahora las descripciones son más claras, a lo que ayuda que las capturas se vean mejor. Pueden estar acompañadas de un texto descriptivo, y eso mejorará la experiencia de usuario de una manera que creo que supera a GNOME Software, por poner un ejemplo. En cuanto a las actualizaciones, ahora son más sencillas y claras gracias a un nuevo menú. Por si todo esto no fuera suficiente, AppCenter soporta ahora actualizaciones sin conexión (offline), con lo que nos aseguramos de que los servicios importantes se reinician correctamente y se evitan problemas al actualizar. En este tipo de actualizaciones, los paquetes se descargan y preparan mientras usamos el sistema operativo, y se instalan automáticamente al reiniciar.

Instalación de aplicaciones a modo «sideload» mejorado

No se me ocurre una buena traducción para referirme a este tipo de instalaciones, y parte de la culpa la tienen Apple y unos iDispositivos en los que las aplicaciones sólo deberían poder instalarse desde su AppStore, pero también se pueden cargar/instalar por otros medios. En elementary OS 7.0 se ha mejorado la instalación de software que no esté en AppCenter, bien sea como paquetes sueltos o a través de tiendas de terceros.

Entre las mejoras, ya no hay un aviso cada vez que intentamos instalar una aplicación que provenga de una «alt store» (tienda alternativa). En su lugar, ahora muestran un icono junto a la información de la aplicación para dejar claro que elementary no ha podido revisar esa aplicación.

Web Apps en elementary OS 7.0

Danielle Foré dice:

En el tema del acceso a las aplicaciones que necesita, estamos distribuyendo la última versión de GNOME Web 43 que incluye soporte para crear aplicaciones web que se muestran en el menú de aplicaciones. Pueden tener su propia configuración incluyendo controles de privacidad e incluso pueden ejecutarse en segundo plano. Las aplicaciones web instaladas se pueden gestionar desde GNOME Web.

Otras novedades

Entre el resto de novedades, se destaca:

Posibilidad de enviar reportes directamente a los desarrolladores.

Mejoras en la instalación y configuración inicial.

Se incluye una nueva vista para configurar actualizaciones automáticas, así como el tema claro y oscuro.

La aplicación de correo tiene ahora un diseño más moderno y plano, así como más responsivo. Soporta cuentas Microsoft 365.

Algo que se ha pedido durante mucho tiempo, ahora se pueden seleccionar carpetas con un clic en vez de activarlo en el gestor de archivos.

La app de música (Music 7) se ha rescrito completamente desde cero, centrándose en mejorar el diseño. Además, es capaz de leer mejor los metadatos, como la carátula.

Mejoras generales y de todo tipo en la aplicación de configuración.

Rendimiento mejorado, en parte gracias a haber revisado el código.

Nuevos iconos.

Más GTK4 y diseño responsivo.

elementary OS 7.0 ya está disponible desde la página web del desarrollador.