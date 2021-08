Hace muchos años, en aquel fatídico momento en el que Canonical metió su Unity y muchos buscamos alternativas a Ubuntu, una de las distribuciones que probé fue esta que desarrolla Daniel Foré. Me gustó mucho su diseño «maquero» y que se movía con soltura, pero algunas cosas no me resultaban intuitivas y acabé en Ubuntu MATE. Esa fue mi decisión. Otros muchos, incluso desde antes, se quedaron en el sistema «elemental» que hace unos minutos ha presentado una actualización muy importante: elementary OS 6.

El nombre en clave de la sexta versión del sistema operativo del que empezamos a conocer detalles hace algo más de un año es Odin. Cassidy James Blaede, quien ha publicado la nota de este lanzamiento, asegura que «elementary OS 6 es la versión más personalizable hasta la fecha, permitiéndote cambiar completamente su imagen«. En lo personal, y como usuario de KDE, no creo que sea tanto, pero sí incluye los temas claro y oscuro e incluso el color del «énfasis».

elementary OS 6 es la versión más personalizable hasta la fecha

En cuanto a nuevas funciones, Blaede menciona:

Es multitáctil. Los usuarios de GNOME 40 que ya hemos probado sus gestos sabemos lo bien que están, y Odin nos permite: Entrar a la multitarea, mostrar apps abiertas y espacios de trabajo deslizando tres dedos hacia arriba. Como GNOME 40, lo hará más rápido o más lento dependiendo de la velocidad de nuestro gesto. Tres dedos a la izquierda o derecha nos hará pasar entre espacios de trabajo dinámicos, también parecido a lo que hacemos en GNOME 40. Gestos con dos dedos también en aplicaciones del sistema, como las capturas en AppCenter, indicador de fechas o pasar entre los pasos de la configuración inicial y pantalla de bienvenida. Deslizar para rechazar notificaciones.

Sistema de notificaciones mejorado, con globos, nos permiten mostrar información más detallada y acciones.

Nueva app Tareas, y por las capturas parece compatible con los recordatorios de iCloud.

Actualizaciones del firmware disponibles.

Mejoras en el set de apps de elementary OS/Pantheon.

El panel ahora muestra información al pasar el puntero por encima.

Posibilidad de apilar ventanas (tiles).

Más intuitivo que versiones anteriores, por lo que es más fácil de usar.

Dos fondos de pantalla, uno claro y uno oscuro, para el tema que elijamos.

Lo anterior es una lista bastante resumida. Para ver en detalle todos los cambios, merece la pena leer la nota del lanzamiento.

elementary OS 6 Odin ya está disponible desde este enlace. Si eres uno de sus usuarios, esta versión te interesa. Y si no, a lo mejor te convence para cambiar de distribución.