A principios de esta década, “gracias” a Canonical que decidió pasarse a Unity, empecé a probar muchos sistemas operativos y entornos gráficos. Uno de los que más me gustó por diseño y rendimiento (yo tenía un portátil de 10.1″) fue elementary OS, pero algunas limitaciones me hicieron volver a Ubuntu, más concretamente Ubuntu MATE. En cualquier caso, no puedo dejar de alegrarme cada vez que leo noticias sobre este gran sistema operativo, como una que se ha producido hace unos instantes: elementary OS 5.1 ha sido lanzado oficialmente.

elementary OS 5.1, de nombre en clave “Hera” y versión que sucede a Juno, es un lanzamiento importante. Tal y como leemos en la nota de su lanzamiento, Hera llega con muchas novedades interesantes, entre las que destaca el soporte nativo para instalar aplicaciones Flatpak. Junto a los Snap, los Flatpak son paquetes de nueva generación que incluyen software y dependencias en un mismo paquete, lo que, en teoría, hace que todo sean ventajas. Los desarrolladores de elementary OS se decidieron por este tipo de paquete por encima de los Snap de Canonical.

Novedades más destacadas de elementary OS 5.1 “Hera”

El equipo de desarrolladores ha resaltado 5 novedades destacadas:

Una nueva experiencia de primera ejecución con Greeter y Onboarding.

Soporte para Flatpak con Sideload y AppCenter. Sideload es una utilidad gráfica nueva que nos permite instalar apps en formato Flatpak con un solo clic.



Principales actualizaciones sobre accesibilidad y Configuración del sistema.

Mejoras iterativas en casi todas las aplicaciones.

Ultimo soporte de hardware con un nuevo kernel de Linux (5.0) y una pila de habilitación de hardware.

Hera ha llegado tras todo un año de desarrollo. Entre las mejoras tenemos que la imagen se ve más brillante y que funciona mejor en pantallas HiDPI. Por otra parte, la app Onboarding nos facilita configurar los equipos tras una primera instalación, algo que agradecerán sobre todo los usuarios menos experimentados. Entre los apartados que podremos configurar con Onboarding tenemos la luz nocturna, configurar el sistema para que elimine automáticamente los archivos temporales y eliminados o instalar nuestras aplicaciones favoritas. Otras mejoras dignas de mención están relacionadas con los paneles de las preferencias del sistema, entre los que están los de sonido, ratón y panel táctil, apariencia del escritorio o ajustes de pantalla, Bluetooth, hora, lenguaje y región, redes, energía y seguridad y privacidad.

Los usuarios interesados podéis descargar elementary OS 5.1 Hera desde este enlace.