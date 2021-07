Cuando lanzaron Firefox 89, una de las novedades que se descubrieron en la nueva Nightly (91) fue que ya se estaba preparando el terreno para que el navegador del zorro pudiera traducir paginas web de manera nativa. En su día lo probamos y no vimos nada, no conseguimos hacer funcionar la extensión, pero ya parece que se puede activar en Firefox 92. La última versión estable es la 90, por lo que aún quedan ocho semanas para lo que actualmente está en el canal Nightly vea la luz.

Tal y como explicamos el pasado junio, lo que tenemos que hacer para poder ver lo que Mozilla se trae entre manos es acceder a about:config y marcar como «false» la opción extensions.translations.disabled, con la principal diferencia de que, tras reiniciar el navegador, ahora el traductor sí aparece. Lo hace igual que en cualquier otro navegador en el que instalamos una extensión para traducir o ya la trae por defecto: nos muestra una barra desde donde podemos confirmar que queremos traducir o no y algunas opciones más.

Firefox 92 llegará en septiembre

El problema es que, por lo menos en mis pruebas, yo no he podido encontrar la manera de que traduzca al español. Cuando hacemos clic en «Traducir», empieza a trabajar, algo que no podemos decir que haga rápido, para llevarnos la sorpresa de que el texto traducido pasa a estar en inglés. Una broma pesada para aquellos que tampoco conocen esa lengua. Si alguien averigua cómo hacerlo, que comente y añado al artículo la solución.

De momento, lo único que sí me llama la atención para bien es el icono de la extensión y las animaciones, algo en lo que ahora mismo tendremos tiempo de ver detenidamente porque, como hemos mencionado, tarda bastante en traducir las páginas si lo comparamos con otros navegadores. Si al final no dan marcha atrás, la posibilidad de traducir empezará a estar disponible en la versión estable en el Firefox 92 que llegará en septiembre. Esperemos que para entonces ya traduzca al español.