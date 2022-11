Lo que está pasando en Twitter en las últimas semanas podría dar para una serie. Hasta que Elon Musk dejó caer que podría comprar la red social, ha pasado de todo, que si la compro, que si no, que si me denuncian, que vale, que la compro, que si Twitter Blue de pago… Está pasando de todo, pero lo último haría realidad un rumor que lleva tiempo circulando: el del Tesla Phone.

Pero, ¿qué tiene que ver Twitter con un teléfono? Nada, en realidad, pero los últimos movimientos del muchi-millonario han dado tanto que hablar que incluso hay gente que piensa que la aplicación podría ser expulsada de las tiendas de apps más populares, a saber App Store (Apple) y Google Play. Hace bien poco, Musk restauró la cuenta suspendida de Donald Trump (quien parece que no la recogerá), y la semana que viene empezará a restaurar las cuentas que se han suspendido sin twittear nada realmente grave o hacer un spam escandaloso. Su política será «libertad de expresión, no de alcance» (limitando el impacto de lo negativo), y ese puede ser el motivo por el que Twitter sería expulsado de las tiendas de apps, la falta de moderación.

Aún así, el Tesla Phone es poco probable

Cuando salieron rumores en el pasado sobre el Tesla Phone o Tesla Pi Phone, el magnate ha llegado a responder diciendo que no, que no eran ciertos. La diferencia con lo que está pasando ahora es que ha respondido que sí, que «si no queda otra, haré un teléfono alternativo«. Lo ha hecho respondiendo a Liz Wheeler, quien decía en la red social que Musk debería crear su propio teléfono si Apple y Google echan a su app de sus tiendas. La mitad del país, dice, estarían encantados de deshacerse de lo que considera dispositivos sesgados y entrometidos, y que hacer un tonto teléfono inteligente no debería ser difícil para alguien que hace cohetes espaciales.

¿Y cómo sería ese teléfono? Lo primero, no hay que hacer caso de ninguno de los rumores que se han publicado hasta ahora. Teniendo eso en cuenta, la realidad es que Musk no está ahora interesado en lanzar un teléfono, ya que no es algo que le motive. Su respuesta a Wheeler es más para evitar que Twitter desaparezca de las tiendas de apps, algo que él mismo duda de que pase. Si termina pasando, y si al final decide lanzar el Tesla Phone, lo más lógico es pensar que usaría algo basado en Linux, ya que sus coches también lo usan. Si hacemos caso a los rumores, algo que hemos desaconsejado, ese teléfono contaría con Neuralink, lo que nos permitiría controlar el teléfono con la mente, y carga solar. Con el dinero que tiene, todo es posible.

¿Teléfono caro o «para el pueblo»?

Sobre el precio, pues tampoco se sabe nada. Musk es capaz de hacer algo «por el pueblo» y lanzar un teléfono que haga mucho por muy poco, pero también puede lanzar algo que valga el doble que el iPhone, un teléfono cuyo modelo Pro sale en 2022 por más de 1300€. Casi mejor que se queden las cosas como están.