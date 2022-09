El soporte de Systemd ya está disponible en WSL

Hace poco se dio a conocer la noticia de que WSL ahora es compatible con Systemd, esta nueva actualización de WSL desbloquea muchas funciones de calidad de vida para la gestión de procesos y servicios. Esto incluye compatibilidad con snapd, que permite a los usuarios aprovechar todas las herramientas y aplicaciones disponibles en snapcraft.io.

El nuevo soporte añadido a WSL de Systemd se menciona que es especialmente útil para los desarrolladores web que desean configurar y desarrollar aplicaciones de servicio dentro de WSL antes de implementarlas en la nube.

Esto significa que las aplicaciones que dependen de Systemd para su uso o simplemente para una fácil administración ahora pueden ejecutarse sin problemas en este entorno WSL en Windows 10 y Windows 11.

Cabe mencionar que esta actualización es específica para WSL2, la segunda generación de WSL. WSL2 ejecuta un kernel de Linux completo en una máquina virtual dedicada, utilizando un subconjunto de la funcionalidad del hipervisor Hyper-V integrado en Windows. La versión original de WSL era una herramienta muy diferente, que no contenía un kernel de Linux completo.

En una publicación de blog, Canonical proporcionó algunos detalles técnicos y explicó cómo habilitar Systemd en Ubuntu en WSL. El anuncio correspondiente de Microsoft no es tan técnico, pero describe algunos de los cambios significativos realizados para lograr esta característica, incluido el cambio en el funcionamiento de WSL2.

El soporte de Systemd requería cambios en la arquitectura de WSL. Como Systemd requiere PID 1, el proceso de inicio de WSL iniciado en la distribución de Linux se convierte en un proceso secundario de Systemd. Además, dado que el proceso de inicialización de WSL es responsable de proporcionar la infraestructura de comunicación entre los componentes de Linux y Windows, cambiar esta jerarquía requirió repensar algunas de las suposiciones hechas con el proceso de inicialización de WSL. También se tuvieron que realizar cambios adicionales para garantizar un apagado limpio y garantizar la compatibilidad con WSLg.

También es importante tener en cuenta que con estos cambios, los servicios de Systemd no mantendrán activa su instancia de WSL. Su instancia de WSL permanecerá viva igual que antes. Microsoft agregó que esta función no se actualizará automáticamente para no causar problemas a los usuarios existentes. “Dado que esto cambia el comportamiento de WSL en el inicio, queríamos tener cuidado al aplicar este cambio a las distribuciones de WSL ya existentes de los usuarios. Por ahora, debe elegir habilitar Systemd para una distribución WSL específica”, dijo.

Este cambio significa que usar WSL será aún más como usar sus distribuciones de Linux favoritas en una máquina básica y le permitirá usar software que depende del soporte de Systemd. A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicaciones de Linux que dependen de Systemd:

snap : un binario útil que le permite instalar y administrar software en Ubuntu;

microk8s : haga que Kubernetes se ejecute localmente en su sistema rápidamente;

systemctl : una herramienta que forma parte de Systemd e interactúa con los servicios en su máquina Linux.