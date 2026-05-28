Vuelve a haber stock para adquirir la Steam Deck OLED. El problema es que Valve ha actualizado los precios, y la versión de 1TB ha pasado a costar 919€ en España. Si alguien está pensando en una opción más asequible, la hay, pero tampoco de una manera muy esperanzadora: la versión de 512GB, que además no tiene pantalla antirreflectante, ha subido de los 569€ a los 779€. Más de 200€ más de su precio original. La LCD ya ni se ofrece. Son los efectos de lo que se conoce como RAMpocalipsis.

No siendo una palabra de diccionario, definir RAMpocalipsis es más bien un ejercicio personal. Es la mezcla de RAM y Apocalipsis, y se refiere un problema de precios con la IA como responsable. Se usan tanto las herramientas de Inteligencia Artificial que necesitan componentes, y acaban con todos. La ley de la oferta y la demanda hace que los precios de esos componentes suban, y al final suba todo lo que los incluye en su interior. Ahora bien, la decisión de Valve es, cuanto menos, polémica.

El RAMpocalipsis hace que el hardware de Valve no sea tan interesante

A partir de aquí, lo que viene es algo así como un análisis, por lo menos en parte. La Steam Deck se presentó en 2021, y se puso a la venta en 2022. El hardware que monta es el hardware medio para poder jugar a todo lo de 2021 en una pantalla pequeña. Por ejemplo, puede con Cyberpunk 2077 y se ve bien en su pantalla, pero no se ve tan bien si conectamos la Deck a una pantalla; si subimos la resolución ya tiene problemas de rendimiento.

Lo que estoy intentando decir es que Valve ha subido el precio de un producto de 2021-2022 unos 200€, y eso para que no pueda con garantías con juegos como Black Myth: Wukong (2024) u otros más antiguos como Horizon: Forbidden West (2022). Por su parte, ahora mismo se puede adquirir la ASUS ROG Xbox Ally X por 999€, que sigue siendo un poco más que lo que piden actualmente por la Steam Deck OLED de 1TB, pero también tiene 24GB de RAM y los usuarios reportan que sí puede con títulos como los mencionados.

Dudas con la Steam Machine

Valve no puede hacer nada, pero esto le pone en una situación delicada. En 2027 y si se cumplen los rumores, Microsoft lanzará lo que actualmente se conoce como Proyecto Helix, que es la evolución de sus consolas XBOX con una filosofía diferente. Basicamente, sus consolas como tal dejarían de existir, y lo que ofrecerán será un PC con Windows que podrá ejecutar juegos de su tienda, de otras tiendas, incluida Steam, y será compatible con programas de escritorio.

Lo más interesante de todo esto es que, aunque se espera que sea algo más cara que las XBOX actuales, seguirá vendiéndose a pérdidas, confiando en recuperar el dinero con los juegos. En definitiva, la Helix o como se llame finalmente será un PC de salón mejor que la Steam Machine (entre otras cosas porque será más moderno) por un precio similar o incluso inferior. Y sin las incompatibilidades de Linux.

No voy a mentir a nadie diciendo que prefiero un ecosistema Windows a uno Linux como SteamOS, y más sabiendo que se consigue mejor rendimiento con Linux. Pero hay que valorar todo el conjunto: lo que ofrecerá Microsoft irá bien siempre, y podremos usar todo el software que queramos, así como jugar a títulos con sistemas anti-trampas que no pueden lanzarse en Linux.

¿Merece la pena pagar lo mismo por menos?

A mí esto me ha pillado por sorpresa, y he de confesar que me fastidia. Tenia ganas de tener un PC como la Steam Machine en mi centro de entretenimiento, pero creo que Valve ha perdido su mayor atractivo. Cuando en 2024 adquirí mi Steam Deck OLED existiendo ya algunas Ally más potentes, también me ahorraba 300€. Perder un poco ahorrando tanto sí tenía sentido.

Ahora entramos en un escenario en el que el precio ya no es un factor a tener en cuenta. Ya sólo queda si uno prefiere Windows o Linux. Y si lo que viene con Windows te permite jugar a todo sin depender de Proton ni nada por el estilo…

No es culpa de Valve, quien no puede vender a pérdidas, pero el RAMpocalipsis pone en un aprieto a su sección de hardware. Menos mal que no es su modelo de negocio principal.

Imágen: X.