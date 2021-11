El proyecto CentOS pasa al desarrollo usando GitLab

El Proyecto CentOS dio a conocer hace poco el lanzamiento de un nuevo servicio de desarrollo colaborativo basado en la plataforma GitLab, esto es debido a la decisión de utilizar GitLab como la plataforma de alojamiento principal para los proyectos CentOS y Fedora que se tomó el año pasado.

Cabe destacar que la infraestructura no se levantó en sus servidores, sino en base al servicio de Gitlab en el que se proporciona la sección gitlab.com/CentOS para proyectos relacionados con CentOS.

Por el momento, se está trabajando para integrar la sección con la base de usuarios del proyecto CentOS, lo que permitirá a los desarrolladores conectarse al servicio Gitlab utilizando cuentas existentes.

¡ Damos la bienvenida a CentOS a la comunidad más amplia de GitLab! Creemos en la plataforma DevOps de GitLab y su capacidad para ayudar a comunidades como CentOS a planificar, construir, proteger e implementar software de manera colaborativa y transparente más rápido. Esperamos ver el impacto que tendrá el cambio a GitLab en su comunidad.

Por separado, se observa que el proyecto que tenían basado en la plataforma Pagure (git.centos.org) continuará siendo considerado como un lugar para alojar las fuentes de los paquetes portados desde RHEL, así como también como la base para la formación de la rama CentOS Stream 8.

Pero la rama CentOS Stream 9 ya se está desarrollando sobre la base de un nuevo repositorio en GitLab y se distingue por la capacidad de conectarse al desarrollo de colaboradores de la comunidad, ademas de que otros proyectos alojados en git.centos.org permanecen en su lugar por ahora y no están obligados a migrar.

Quizás recuerde que CPE ejecutó una sesión de requisitos para encontrar un hogar futuro para almacenar nuestro código fuente. Gitlab fue elegido como destino en función de los diversos requisitos. Durante el año pasado, CentOS Stream se desarrolló a través de Gitlab. Utilizamos este período de tiempo para probar los flujos de trabajo y ahora nos complace anunciar que Gitlab ha recibido amablemente a CentOS en su programa GitLab para código abierto . Ahora tenemos un GitLab alojado disponible para la comunidad CentOS que brinda a los miembros de nuestra comunidad opciones adicionales para la gestión de código y proyectos. Estamos trabajando ahora para integrar el sistema de cuentas CentOS en Gitlab, lo que permite una integración y un uso perfectos de su cuenta.

Por su parte, cabe tambien mencionar que hubo opositores de la transición al modelo SaaS y durante la discusión de la decisión tomada señalaron que el uso de un servicio listo para usar proporcionado por GitLab no permite el control total de la infraestructura, por ejemplo, es imposible estar seguro de que la infraestructura del servidor se mantiene adecuadamente , las vulnerabilidades se eliminan con prontitud, la telemetría y el medio ambiente no comenzarán a imponerse no se vieron comprometidos como resultado de un ataque externo o las acciones de empleados deshonestos.

Para mayor claridad, https://git.centos.org sigue siendo la ubicación adecuada para todas las descargas de fuentes de RHEL y el contenido de CentOS Stream 8. https://gitlab.com/redhat/centos-stream es la ubicación para contribuir a CentOS Stream 9. Cualquier contenido SIG almacenado en git.centos.org puede permanecer allí por ahora, todavía no estamos pidiendo la migración.

Al elegir una plataforma, además de las operaciones estándar con repositorios (fusionar, crear bifurcaciones, agregar código, etc.), existían requisitos como la capacidad de enviar solicitudes push a través de HTTPS, medios para limitar el acceso a versiones, soporte para versiones privadas, compartir el acceso a usuarios externos e internos (por ejemplo, para trabajar en la reparación de vulnerabilidades durante un embargo sobre la divulgación de información sobre un problema), familiaridad con la interfaz, unificación de subsistemas para trabajar con informes de problemas, código, documentación y planificación de nuevas características, disponibilidad de herramientas para la integración con IDE, soporte para flujos de trabajo estándar, la capacidad de usar un bot para fusiones automáticas (requiere CentOS Stream para mantener paquetes con el kernel).}

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.