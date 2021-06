Escritorios para sistemas operativos basados en Linux hay muchos, pero la mayoría de usuarios nos decantamos por unos pocos. Muchos nos pasamos años usando GNOME en Ubuntu, pero el terremoto del paso a Unity hizo que muchos buscáramos alternativas. Entre ellas, algunos estuvimos un tiempo usando Linux Mint porque su escritorio iba bien, y eso es algo que también hizo el principal mantenedor de la edición Cinnamon de Debian, pero le ha llegado el momento de dar otro salto y despedirse.

Debian también está disponible con escritorio «Canela». Quien lo estaba manteniendo era Norbert Preining, pero, tal y como él mismo ha informado, no lo hará más y no trabajará en la edición Cinnamon de Debian para versiones futuras, como el Cinnamon 5.0 que ha sido lanzado a principios de este junio. ¿El motivo de todo esto? Ya no está usando el escritorio desarrollado por Linux Mint porque le parece que el de KDE es mucho mejor, impresión que comparte el autor de este artículo.

La edición Cinnamon de Debian seguirá adelante… si alguien recoge el guante

Como usuario, lo que le pasado a Preining es lo mismo que nos ha pasado a muchos: las versiones 3 y 4 de KDE/Plasma daban muchos problemas, por lo que no las usó en mucho tiempo. ¿Y GNOME? Bueno, muchos lo usan, pero sus aplicaciones no son tan ricas como las de KDE y no parecen pensadas para los «power users»».

Desde mi cambio a KDE/Plasma, no he usado Cinnamon en meses. Sólo ocasionalmente probé nuevas versiones, pero nunca les di una prueba en el mundo real. Habiendo dejado Gnome3 por su completa falta de usabilidad para los usuarios profesionales, me escapé a Cinnamon y encontré un buen hogar allí durante bastante tiempo – usando tecnología moderna pero manteniendo los cambios de la interfaz de usuario conservadores. Durante mucho tiempo ni siquiera he contemplado la posibilidad de usar KDE, después de haberme quemado durante los malos días de KDE3/4 cuando la hinchazón era la mejor descripción.

En cuanto al futuro de la edición Cinnamon de Debian, seguirá existiendo siempre y cuando alguien recoja el guante y siga con su desarrollo. Preining asegura que no mantendrá la quinta versión de Cinnamon en Debian, aunque sí seguirá manteniendo los paquetes de Cinnamon 4.0. Si nadie da un paso adelante, probablemente deje de existir la canela en Debian como edición. Para sus usuarios son malas noticias, pero los usuarios de KDE entendemos al desarrollador.