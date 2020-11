Ahora mismo, el teléfono más popular del mundo es el iPhone, pero el sistema operativo que se lleva el gato al agua es Android, quedándose con más del 80% de la cuota de mercado. Creo que será difícil que esto cambie, pero quienes hemos probado alguna versión móvil de Linux sabemos que existen más opciones. Y desde hoy hay una más, o una con un nuevo traje, ya que KDE (aquí) y PINE64 (aquí) acaban de presentar el KDE PinePhone CE.

«CE» son las siglas de Community Edition, lo que es una versión temprana de lo que será. Cualquier usuario de Linux ya sabrá qué es KDE, una comunidad que desarrolla software como el Plasma que este PinePhone usará como entorno gráfico y las KDE Applications, algunas de las cuales también podemos encontrar en el teléfono recién presentado.

Especificaciones técnicas del KDE PinePhone CE

SoC Allwinner A64 de cuatro núcleos con GPU Mali 400 MP2.

2GB/3GB de RAM LPDDR3.

Pantalla LCD de 5,95″ 1440×720, relación de aspecto 18:9 (vidrio endurecido).

Micro SD de arranque. Para el que lo desconozca, esta es una de las funciones más importantes del hardware de PINE64, ya que nos permite iniciar cualquier sistema operativo compatible.



EMMC de 16 GB/32 GB.

Salida de video digital HD.

USB-C (alimentación, datos y salida de video).

Quectel EG-25G con bandas mundiales.

WiFi: 802.11 b/g/n, banda única, compatible con punto de acceso.

Bluetooth: 4.0, A2DP.

GNSS: GPS, GPS-A, GLONASS.

Vibrador.

LED de estado RGB.

Cámara principal: OV6540 simple, 5MP, 1/4″, Flash LED.

Cámara Selfie: GC2035 individual, 2MP, f/2.8, 1/5″.

Sensores: acelerador, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, luz ambiental.

3 interruptores externos: arriba, abajo y encendido.

Interruptores de HW: LTE/GNSS, WiFi, micrófono, altavoz, cámaras.

Batería de 3000mAh con factor de forma Samsung J7.

La carcasa es de plástico con acabado negro mate.

Toma de auriculares.

Los usuarios interesados podrán reservar esta edición del PinePhone a principios de diciembre.

¿Merece la pena HOY? Opinión

Pero no quisiera terminar este artículo sin este apartado en el que expongo mi opinión por lo que he probado y leído en la comunidad. Para los usuarios que quieran probar cosas o sean desarrolladores, sí merece la pena. Pero para los que quieran un teléfono 100% funcional, siento decir que no, ni se acerca. Son muchas las veces que he leído que aplicaciones básicas como las del teléfono o mensajes dejan de funcionar, por lo que, si no puedes usar un teléfono como teléfono, ¿para qué sirve? Para eso: probar, comprobar y desarrollar.

Personalmente, pienso que todo tiene buena pinta y el futuro será muy diferente, siempre y cuando desarrolladores y empresas como PINE64 sigan trabajando en el PinePhone. Si no abandonan, en el futuro sí que funcionará todo mejor y tendremos terminales con muchas posibilidades que, además, nos permitirán ejecutar apps de Android, para el que eche de menos WhatsApp. Y lo mejor, todo libre y por un precio difícil de creer.

En cualquier caso, la presentación del PinePhone KDE Community Edition ya es oficial, y parece que, tras el lanzamiento de la edición postmarketOS, todo sigue con paso firme.