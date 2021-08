El pasarte a Linux es tu mejor opción. Este es el por qué

Microsoft es una empresa marxista (de la línea Groucho) Según la prensa especializada, los principios que tenían en junio, como parece que a sus clientes no les gustaron, los cambiaron.



Un cambio a regañadientes

Ayer, los chicos de Satya Nadella anunciaron que se eliminarán las restricciones artificiales que impedían que Windows 11 se instalaran en hardware que no cumpliera las especificaciones artificialmente establecidas. Claro que lo hacen después de que en Youtube proliferaran tutoriales de como saltarse esas limitaciones y los sitios de descarga rebosaran de imágenes de Windows 11 modificadas para evitar las trabas.

Oficialmente, el cambio de postura es para que las empresas puedan probar Windows 11 y decidir si cambian el hardware para utilizarlo plenamente. Hay una limitación que se mantiene. Solo será posible instalar Windows 11 desde cero. Olvídate de actualizar desde Windows 10 con Windows Update y mantener tus programas, configuraciones y documentos. ¿O acaso creías que podías mantener tu perfectamente razonable postura de seguir usando un hardware al que todavía le queda bastante vida útil en lugar de cambiarlo cuando Microsoft te dice que lo hagas y llevártela de arriba?

Haciendo un ridículo que no se veía desde la época en que HP ocultaba que sus impresoras eran perfectamente compatibles con Linux mientras bajo cuerda distribuían los drivers en Sourceforge, desde Redmod aseguraron que no promocionaran la posibilidad de instalación en equipos anteriores a la octava generación de Intel. De hecho, los ejecutivos se comunicaron con un medio para deslizar la posibilidad de que este tipo de instalaciones podrían no recibir actualizaciones (ni siquiera las de seguridad) y que se lavan las manos en cuanto al funcionamiento de los controladores.

Para pasarlo en limpio. Si tienes un equipo 64 bits a 1 GHz con 64 gigas de almacenamiento, más de dos núcleos y 4 gigas de RAM, ahi abajo tienes el formulario de comentarios para decir que no instalas Windows 11, porque Linux es mejor y no porque tu equipo no lo soporta.

De acuerdo a las pruebas de Microsoft los dispositivos que no cumplen con los requisitos mínimos de hardware tuvieron un 52 por ciento más de fallas en el modo kernel. Es decir igual que cualquier otra versión de Windows. (Lo siento, este es un blog sobre Linux, si no cumplo con mi cupo mensual de chistes sobre pantallas azules, no cobro a fin de mes).

Por qué el pasarte a Linux es tu mejor opción para el 2022

Durante la mayor parte del mes tuve mi computadora en el servicio técnico. Me las tuve que arreglar con una vieja netbook y un smartphone, ambos con 1 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. La netbook apenas puede con Ubuntu Mate. Android en el móvil puede tener varias aplicaciones abiertas y sigue funcionando sin problemas.

Anteriormente esa netbook corría con la versión de escritorio del sistema operativo de las Raspberry Pi. Andaba como un rayo. Sin tener la computadora principal no me animé a borrar Mate y reinstalarlo, Pero, en cuanto pueda voy a hacerlo.

¿Qué tiene que ver todo esto con Windows?

La moraleja de mi historia es que las limitaciones de funcionamiento no es una cuestión de hardware, es de software. Y, en el caso de Windows 11 de decisiones comerciales. Microsoft quiere forzar a una actualización de equipos para imponer determinadas tecnologías y/o especificaciones. Por ejemplo es el caso de DHC (Aplicaciones de soporte de hardware declarativas y compuestas).Se trata de un diseño de controlador que Microsoft quiere convencer de adoptar a los fabricantes de hardware. Con DHC Las aplicaciones, como los paneles de control de la GPU, se separan de la instalación del controlador con DCH, lo que permite a los fabricantes darles servicio por separado sin tener que emitir una nueva actualización del controlador.

Si eliges Linux, tu inversión en hardware no quedará reducida a cenizas en el altar de las proyecciones de negocios de una empresa. Como en el caso de mi netbook siempre habrá una distribución Linux que permite seguir utilizando tu equipo como cuando salió de fábrica. Es por eso que tu mejor opción es pasarte a Linux.

Y, si necesitas más razones. Aquí te cuento algunas más.