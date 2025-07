Creo que hay mucha gente que tiene dudas sobre cómo funcionan los paneles táctiles de la Steam Deck. Alguno puede pensar que no tienen mucha historia, pero no es así. En los foros de Steam y en Reddit hay gente que se pregunta por qué no vibran igual, y la respuesta la tenemos en que cada uno sirve para una cosa: el derecho mueve el puntero, y el izquierdo actuaría de rueda de desplazamiento. Pero este último no suele ser nada preciso.

Por lo menos en mi caso, el panel izquierdo de la Steam Deck me ha ido siempre tan mal que he pasado de él. Cuando he estado en Firefox, Kodi o cual fuera el programa que me ofreciera un desplazamiento vertical, siempre he terminado poniendo el cursor encima de la barra de desplazamiento, pulsando R2 (clic) y desplazando con el panel táctil izquierdo. Hasta hace poco que vi un vídeo en YouTube con un truco que sí me ha funcionado.

Hacer círculos para desplazarse arriba y abajo en la Steam Deck

Yo no sé a cuántos les pasa igual que a mí, pero yo no siento nada de precisión si muevo el dedo arriba y abajo en el panel táctil izquierdo. Parece que quiere mover, pero en una misma dirección puede moverse hacia donde esperamos y en dirección contraria, lo que resulta confuso.

El truco es bastante sencillo: hacer círculos sin levantar el dedo. Para bajar (que suba el contenido) rodaremos hacia la derecha, y para subir (que baje el contenido) rodaremos a la izquierda. De esta manera tendremos control total.

¿Y cómo tienen que ser los círculos? El panel táctil izquierdo de la Steam Deck es «especialito», y no todos los círculos funcionan igual. Lo mejor es que uno se vaya acostumbrando, pero no va igual de bien si los círculos son muy grandes — se acercan a los bordes — o tan pequeños que no llega a adivinar que es un círculo. Unos círculos de tamaño medio harán la magia.