Aquí viene otro artículo mío en el que hablo de aplicaciones web. Como ya expliqué en febrero, yo tengo cierta obsesión con las aplicaciones web desde que uso Linux más que cualquier otro sistema operativo, y por resumir, el principal motivo es que hay menos aplicaciones que en Windows y macOS. En su día, por lo menos para las aplicaciones de mensajería yo usaba algo como Franz, pero tampoco terminaba de convencerme. En la actualidad me he plantado en el panel lateral de Vivaldi.

Vivaldi no fue el primero en implementar algo así. Si mi información y recuerdos no me fallan, la primera vez que vimos un panel lateral de este tipo fue en Opera, justamente del actual CEO de Vivaldi, pero eso no es lo importante aquí. Lo que realmente importa es que existen, y cada vez está disponible en más navegadores. Además de Opera y Vivaldi, también los encontramos en Brave – parcialmente – y Edge.

El panel lateral evita tener buscar apps y además usarlas por separado

¿Qué es lo que tanto me gusta de este panel lateral? Cada navegador lo implementa a su manera, pero el de Vivaldi añade una especie de aplicación web móvil accesible a un clic de distancia. Además, ya cuenta con algunas funciones alojadas aquí, como el historial, favoritos, lo que me ha hecho olvidarme de tenerlos debajo de la barra de URL, el historial y, siempre en el caso de Vivaldi, sus notas, correo y calendario, entre otros. Cuando quiero crear una nota o consultar las que tengo, muevo el puntero a su icono, le hago clic y veo la información. Me hace ser más productivo.

Pero el tema central de este corto artículo son las aplicaciones web, y mirad la captura anterior para ver las que tengo:

Inoreader : mi fuente de noticias.

: mi fuente de noticias. X (Twitter): en mi caso, otro feed de noticias.

(Twitter): en mi caso, otro feed de noticias. Mastodon : mi fuente de noticias alternativo. Yo que en X sólo sigo cuentas oficiales (como Ubuntu, Debian, Fedora o Manjaro y escritorios como GNOME y KDE), no puedo enterarme de todo sin Mastodon. Proyectos como elementary OS y KDE neon ya se niegan a publicar en X.

: mi fuente de noticias alternativo. Yo que en X sólo sigo cuentas oficiales (como Ubuntu, Debian, Fedora o Manjaro y escritorios como GNOME y KDE), no puedo enterarme de todo sin Mastodon. Proyectos como elementary OS y KDE neon ya se niegan a publicar en X. Reddit : esta es nueva para mí. La estoy usando para seguir temas que me interesan. Pocos, porque hay mucha actividad.

: esta es nueva para mí. La estoy usando para seguir temas que me interesan. Pocos, porque hay mucha actividad. WhatsApp : no necesita presentación en países como España.

: no necesita presentación en países como España. Telegram : lo mismo que la anterior. Cierto es que hay aplicación oficial para Linux, pero si sólo voy a leer y enviar mensajes, me vale en el panel lateral.

: lo mismo que la anterior. Cierto es que hay aplicación oficial para Linux, pero si sólo voy a leer y enviar mensajes, me vale en el panel lateral. Una aplicación propia para ayudarme a gestionar lo que escribo en medios como LXA.

iCloud : a veces uso también esa nube y tengo correo allí.

: a veces uso también esa nube y tengo correo allí. ChatGPT : consultas rápidas.

: consultas rápidas. Movistar Cloud : para llevar lo que me interesa a cualquier parte.

: para llevar lo que me interesa a cualquier parte. Apple Music: creo que sobra ahí, en parte porque tengo creada una aplicación web separada. Si echo de menos algo de espacio, la eliminaré.

Las propuestas de Opera y Edge, entre otras

Chrome, y por extensión el navegador Chromium, no ofrecen nada así, pero sí Brave y Edge. Para ser fiel a la verdad, lo que ofrece Brave es un panel lateral parcial, no completo comparado a lo que vemos en Opera, Vivaldi y Edge. Hay una cosa que sí me gusta mucho y le pido a Jon von Tetzchner que implemente en Vivaldi: aparece al pasar el cursor por encima; está oculto cuando no. Pero lo que podemos hacer desde ahí es lanzar una sola app, la de Leo – su IA -, y el resto son accesos directos. Si le damos al símbolo de suma para añadir, nos añadirá un enlace para abrir un sitio web.

Los de Opera y Edge sí son paneles completos, o completos según el tema central de este artículo. Como el de Vivaldi, tienen por defecto algunos atajos o funciones añadidas, pero se pueden agregar más. En el siguiente ejemplo se ve la tienda de Amazon, una opción que no está añadida por defecto. Y es que Opera ofrece varios servicios que se pueden añadir haciendo clic en los ajustes del navegador, pero para añadir otros hay que activar la posibilidad de añadir servicios personalizados.

El de Microsoft Edge también nos vale para tener nuestras aplicaciones web preferidas a un lado del navegador. Añadir lo servicios es de lo más intuitivo: haciendo clic en el símbolo de suma podemos buscar un servicio o añadir la página que estamos visitando. En el siguiente ejemplo he añadido LXA.

Lo único malo es que por defecto hay algunas cosas que no son muy útiles para los que no son usuarios de Windows y Microsoft en general. Pero nos permite tener aplicaciones web en el navegador.

Las opciones no son malas

Si contamos con una opción como esta, siempre podemos usarla, pero es opcional. Si no existe, no podremos usarla. Cada uno puede usarla como crea conveniente, y he llegado a leer a usuarios que tienen Netflix o YouTube alojado ahí. No seré yo quien les diga que los vídeos se ven pequeños o que hacen un mal uso del panel lateral, ya que si lo permite es por algo.

Aunque parezca mentira, yo ya me he olvidado casi por completo de mi obsesión por las aplicaciones web. Casi…

Captura de Opera: YouTube.