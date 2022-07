Plasma 5.25 es una actualización interesante del escritorio de KDE. Por ejemplo, se ha introducido un gesto para acceder a la vista general desde el panel táctil. Por otra parte, ahora hay una opción Panel Flotante para hacer justamente eso, que el panel inferior flote, tal y como se ve en la captura de cabecera. Cuando se activa, el panel se despega de los bordes, pero parece que no está pensado tan bien como deberían.

Está claro que esto es algo subjetivo, pero la siguiente imagen habla por sí sola. Lo que han pensado en KDE es lo siguiente: cuando se activa, el panel se separa de los bordes unos milímetros, pero cuando hay una pantalla maximizada, se mantiene en su posición, rellenando los márgenes con color. El problema es que no mantiene su tamaño, por no hablar de que los iconos del gestor de tareas no llegan ni a la parte superior ni inferior. Así que, al final, cuando maximizamos una ventana tenemos un panel más grueso y menos estético.

El panel flotante de Plasma 5.25 ocupa mucho más espacio

Cuando no hay nada maximizado, parece que estamos ante un dock de Deepin en miniatura, pero esa miniatura ocupa varios milímetros extra cuando maximizamos. Lo que tenéis encima de estas líneas es una imagen reducida, y aún así se nota el grosor extra. Y lo de que los iconos tengan color por encima y por debajo provoca dolor de ojos.

¿Cómo lo arreglaría yo? No manteniendo el tamaño que ocupa cuando flota y recuperando el tamaño de cuando no. Cuando flota da lo mismo el tamaño, ya que las ventanas pueden ponerse por encima. El problema lo tenemos cuando ya no es flotante, que desperdiciamos algo (bastante si es un portátil) pantalla. Eso y la estética.

Por el momento, KDE parece satisfecho con el cambio y no se ha mencionado nada de que vayan a cambiar las cosas. El proyecto suele hacer muchos pequeños retoques en la interfaz de usuario, y yo espero que este sea uno que mencionen cualquier fin de semana de estos. Flotante, sí. Que ocupe tanto espacio, no.