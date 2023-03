Microsoft pisa el acelerador. Mientras Google presenta herramientas que nos ayudarán a gestionar aplicaciones suyas como Gmail y Apple ha asomado un poquito la cabecita diciendo que están haciendo pruebas semanales para mejorar (y puede que sustituir casi por completo) a Siri, Microsoft no sólo presentó su nuevo Bing hace semanas; ahora dice que está abierto a todos sin listas de espera. Pero, como usuario de Linux y no de Edge, creo que es una verdad a medias.

Es cierto que al entrar a bing.com y hacer una búsqueda he visto lo que tenéis en la captura de cabecera, pero poco más. Lo que sí me ha sorprendido ha sido la velocidad con la que me ha respondido que la biblioteca que busco es Pillow, o quizá haya tenido esa sensación de velocidad por un tema de placebo que ha contrastado con lo lento que me ha respondido su ChatGPT. Y una vez he mirado al chat, me he dado cuenta de que no todo está disponible para todos.

Nuevo Bing disponible, pero no su chat

Aunque estoy logueado con mi cuenta de Microsoft y ya no me aparece nada de listas de espera (sí me aparece si no estoy dentro), no podemos chatear con ChatGPT desde el nuevo Bing, o no en el momento de empezar a escribir este artículo. Si hacemos clic en «Let’s chat», veremos una imagen como la siguiente:

Se está hablando en diferentes medios, y hay usuarios reportando lo mismo, de que el nuevo Bing ya está disponible para todos, pero a mí no me lo parece. Si bien es cierto que la interfaz ha cambiado, la imagen anterior es un portazo en toda regla. Es probable que sea un fallo o que estén liberando la posibilidad paulatinamente, pero ahora mismo yo estoy entre la interfaz y uso del nuevo Bing y el viejo mensaje que me dice que no puedo chatear.

En cualquier caso, debería ser cuestión de horas. Y si todo funciona como comentan los que lo han probado a fondo, Google puede tener un problema serio. Microsoft lo sabe, y por eso está dando pasos grandes y rápidos.